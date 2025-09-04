Preço do gás de cozinha dispara em município isolado do Acre e chega a custar mais de R$ 200

Botija de 27 quilos chega a custar R$ 230, ante R$ 175 antes da seca

O município de Jordão, no interior do Acre, registra aumento significativo no preço do gás de cozinha e enfrenta problemas no abastecimento devido à seca intensa que atinge a região. A logística local, que depende exclusivamente de transporte por barcos ou aviões, torna a situação ainda mais crítica.

Botija de 27 quilos chega a custar R$ 230, ante R$ 175 antes da seca/Foto: Reprodução

Empresários da cidade informam que o valor de uma botija de 27 quilos subiu de R$ 175 para R$ 230. Além do aumento considerável, a população ainda enfrenta períodos em que o produto simplesmente não está disponível, dificultando o dia a dia das famílias.

A combinação da seca com a dificuldade de transporte evidencia como a geografia isolada de Jordão interfere diretamente na oferta de itens essenciais e na rotina da comunidade local.

