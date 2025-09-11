Preço do gás de cozinha vai aumentar no DF. Confira valor

11/09/2025
Escrito por Metrópoles
O Sindicato das Empresas Transportadoras e Revendedoras de Gás Liquefeito de Petróleo do Distrito Federal (Sindvargas-DF) anunciou, nessa quarta-feira (10/9), que o gás de cozinha vai ficar mais caro na capital. O aumento deve variar entre R$ 5  e R$ 10.

“Nossos associados e representados recebendo comunicado de mais um reajuste no gás de cozinha, sendo o aumento, em média, de 5%”, declarou o Sindvargas-DF. O reajuste é válido já a partir desta quarta.

Segundo o Sindvargas-DF, o impacto adicional nos consumidores será inevitável. “Esse reajuste está sendo anunciado pelas distribuidoras de gás de cozinha. Nossos revendedores não conseguem absorvê-lo e, consequentemente, teremos que repassar o aumento para o consumidor”, declarou o presidente do sindicato, Sérgio Costa.

Costa explicou que esse reajuste das distribuidoras que está sendo repassado para os revendedores do DF não tem a ver com a medida do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicada no Diário Oficial da União (DOU), na segunda-feira (8/9).

“Esse reajuste é referente ao dissídio coletivo dos colaboradores das distribuidoras”, afirmou o presidente do Sindvargas-DF. “A ação do Confaz terá algum impacto, mas somente a partir de 2026”.

O sindicalista lamentou o aumento posto em vigor nesta quarta-feira. “Esse reajuste pesa tanto para o revendedor, que não tem como absorver o aumento, quanto para o consumidor, que verá o botijão subir de 5 a 10 reais. É uma situação difícil, porque o gás é essencial no dia a dia das famílias”, avaliou.

