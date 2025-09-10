10/09/2025
Universo POP
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos
Carlinhos Maia nega ser pivô da treta entre Simone Mendes e Manu Bahtidão

Preço do metro quadrado no Acre sobe para R$ 2.108 e tem uma das maiores altas do Norte

O levantamento do Sinapi é referência para o setor da construção civil e serve como base para reajustes em contratos e planejamento de obras em todo o país

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O custo da construção civil no Acre atingiu R$ 2.108,08 por metro quadrado em agosto de 2025, segundo dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi/IBGE). O valor representa uma alta de 0,48% no mês e 8,05% no acumulado de 12 meses, sendo 6,88% o aumento registrado no ano, uma das maiores elevações da Região Norte.

O preço do metro quadrado supera os R$2.1 mil/Foto: Reprodução

No cenário nacional, o Sinapi apontou aumento de 0,79% em agosto, acumulando 4,03% em 2025 e 5,42% nos últimos 12 meses. O custo médio por metro quadrado no Brasil passou de R$ 1.848,39 em julho para R$ 1.863,00 em agosto, sendo R$ 1.064,10 referentes a materiais e R$ 798,90 à mão de obra.

Entre as regiões, o Sul apresentou a maior variação mensal (2,19%), impulsionada por reajustes na mão de obra, enquanto a Região Norte registrou média de 0,73% de aumento.

O levantamento do Sinapi é referência para o setor da construção civil e serve como base para reajustes em contratos e planejamento de obras em todo o país.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost