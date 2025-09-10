Preço do metro quadrado no Acre sobe para R$ 2.108 e tem uma das maiores altas do Norte

O custo da construção civil no Acre atingiu R$ 2.108,08 por metro quadrado em agosto de 2025, segundo dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi/IBGE). O valor representa uma alta de 0,48% no mês e 8,05% no acumulado de 12 meses, sendo 6,88% o aumento registrado no ano, uma das maiores elevações da Região Norte.

No cenário nacional, o Sinapi apontou aumento de 0,79% em agosto, acumulando 4,03% em 2025 e 5,42% nos últimos 12 meses. O custo médio por metro quadrado no Brasil passou de R$ 1.848,39 em julho para R$ 1.863,00 em agosto, sendo R$ 1.064,10 referentes a materiais e R$ 798,90 à mão de obra.

Entre as regiões, o Sul apresentou a maior variação mensal (2,19%), impulsionada por reajustes na mão de obra, enquanto a Região Norte registrou média de 0,73% de aumento.

O levantamento do Sinapi é referência para o setor da construção civil e serve como base para reajustes em contratos e planejamento de obras em todo o país.