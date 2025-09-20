Preços do diesel e do etanol recuam no Acre; gasolina sobe para R$7,49

A mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) apontou que, na primeira quinzena de setembro, os preços médios de quase todos os combustíveis caíram no Acre, com exceção da gasolina.

O diesel comum apresentou queda de 0,13% e foi comercializado a R$7,60. O diesel S-10 teve média de R$7,49. O etanol registrou recuo de 1,33%, sendo vendido a R$5,27. Já a gasolina apresentou alta de 0,93% e alcançou R$7,49.

Na Região Norte, o levantamento mostrou um cenário de baixa generalizada nos combustíveis, mas os preços continuam sendo os mais altos do Brasil. O diesel comum teve o recuo mais expressivo do país. “Esse movimento pode ser reflexo de dinâmicas logísticas e de distribuição locais, mas ainda assim, a região se mantém com a média de preços mais elevada do País, reforçando o impacto dos custos operacionais e das grandes distâncias no valor final na bomba”, explicou Renato Mascarenhas, diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Mobilidade.

Segundo o IPTL, a gasolina foi a opção mais vantajosa para os motoristas na maioria dos estados da região, como Amazonas, Amapá, Pará e Rondônia. Mascarenhas destacou, porém, que o etanol é sempre a escolha mais sustentável, por ser uma fonte renovável e emitir menos gases poluentes.

O IPTL é calculado a partir de transações registradas em 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, que administra uma frota de 1 milhão de veículos e registra, em média, oito abastecimentos por segundo. A empresa atua há mais de 30 anos no setor de mobilidade e oferece soluções voltadas à eficiência e sustentabilidade.