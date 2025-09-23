23/09/2025
Prédio da Seinfra precisa ser evacuado às pressas após princípio de incêndio

Ainda não há informações sobre circunstâncias da explosão do eletrodoméstico

Um princípio de incêndio atinge o prédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), no início da tarde desta terça-feira (23). Localizado na Rua Rui Barbosa, antigo Mira Shopping, no Centro de Rio Branco.

Os servidores tiveram que evacuar o prédio por medida de segurança e o Corpo de Bombeiros foi acionado/ Foto: ContilNet

Segundo informações repassadas ao ContilNet, o incêndio teria começado a partir da explosão de um ar condicionado, na sala do secretário Cid Ferreira.

O princípio de incêndio teria começado em um ar condicionado / Foto: ContilNet

Os servidores tiveram que evacuar o prédio por medida de segurança e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Ainda não há informações sobre circunstâncias da explosão do eletrodoméstico e se havia alguém na sala no momento do ocorrido.

Matéria em atualização.

