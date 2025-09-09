Prefeita de Novo Cruzeiro se manifesta após polêmica com João Gomes

Após causar um alvoroço nas redes sociais, no fim de semana, por criticar o cancelamento de um show do cantor João Gomes devido ao nascimento de seu filho caçula, Joaquim, a prefeita de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Viviane Pena, resolveu falar sobre o caso. Na segunda-feira (8/9), através de um vídeo postado no Instagram, a política afirmou que sua fala foi interpretada de forma errada.

“Estou passando aqui para um esclarecimento muito importante: é que um vídeo meu, de um momento em que eu recebia as autoridades que vieram prestigiar o 30º Festival d Cachaça, acabou gerando algumas interpretações erradas e eu faço questão de conversar com vocês sobre isso”, começou.

E seguiu com seu relato: “Quero que fique muito claro: o meu respeito, a minha compreensão e a minha torcida são totais para o João Gomes e sua esposa. Esse é um momento sagrado, único, o nascimento de um filho. Desejo toda saúde e felicidade para eles e para o Joaquim”, declarou.

Sem tempo de substituição

Ainda na publicação, Viviane Pena falou sobre as críticas que teceu contra o cantor: “Como mulher e mãe, jamais criticaria a decisão de alguém de estar com sua família num momento como esse. A minha fala ali era sobre a questão logística. O aviso do cancelamento veio muito em cima da hora, isso dificultou demais que a gente conseguisse um substituto à altura para que a festa continuasse no mesmo ritmo”, disse, antes de completar:

9 imagens Fechar modal. 1 de 9

Viviane Pena, prefeita de Novo Cruzeiro, João Gomes e Ary Mirelle.

Reprodução/Redes sociais. 2 de 9

João Gomes e os filhos, Jorge e Joaquim

Instagram/Reprodução 3 de 9

João Gomes posa sorridente com Ary Mirelle e os dois filhos

Instagram/Reprodução 4 de 9

João Gomes encanta ao mostrar encontro dos filhos na maternidade

Instagram/Reprodução 5 de 9

Ary Mirelle, João Gomes e Joaquim.

Reprodução/Redes sociais. 6 de 9

Ary Mirelle e João Gomes no chá revelação

Instagram/Reprodução 7 de 9

João Gomes, Ary Mirelle e Jorge

Reprodução/Instagram 8 de 9

esposa de João Gomes revela medo após segunda gravidez

Instagram/Reprodução 9 de 9

João Gomes, Ary Mirelle e Jorge

Reprodução/Instagram

“Minha única preocupação, e eu sempre repito isso, é oferecer o melhor para o nosso povo. Essa festa foi feita com muito carinho, pensando em cada um de vocês! Então, quero que saibam que meu compromisso é com a transparência e a alegria da nossa gente”, garantiu.

No fim, ela pontuou: “Não há crítica a João Gomes ou a sua família. Mas, sim, uma pontuação sobre a organização de um evento, onde é minha responsabilidade como prefeita”, encerrou.