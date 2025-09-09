Prefeita de Novo Cruzeiro se manifesta após polêmica com João Gomes

Após causar um alvoroço nas redes sociais, no fim de semana, por criticar o cancelamento de um show do cantor João Gomes devido ao nascimento de seu filho caçula, Joaquim, a prefeita de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Viviane Pena, resolveu falar sobre o caso. Na segunda-feira (8/9), através de um vídeo postado no Instagram, a política afirmou que sua fala foi interpretada de forma errada.
“Estou passando aqui para um esclarecimento muito importante: é que um vídeo meu, de um momento em que eu recebia as autoridades que vieram prestigiar o 30º Festival d Cachaça, acabou gerando algumas interpretações erradas e eu faço questão de conversar com vocês sobre isso”, começou.
Leia também
-
Prefeita detona João Gomes após cancelar show por parto da esposa
-
Nasce Joaquim: João Gomes e Ary Mirelle compartilham fotos do bebê
-
Foto: João Gomes encanta ao mostrar encontro dos filhos na maternidade
-
Vídeo: esposa de João Gomes revela medo após segunda gravidez
E seguiu com seu relato: “Quero que fique muito claro: o meu respeito, a minha compreensão e a minha torcida são totais para o João Gomes e sua esposa. Esse é um momento sagrado, único, o nascimento de um filho. Desejo toda saúde e felicidade para eles e para o Joaquim”, declarou.
Sem tempo de substituição
Ainda na publicação, Viviane Pena falou sobre as críticas que teceu contra o cantor: “Como mulher e mãe, jamais criticaria a decisão de alguém de estar com sua família num momento como esse. A minha fala ali era sobre a questão logística. O aviso do cancelamento veio muito em cima da hora, isso dificultou demais que a gente conseguisse um substituto à altura para que a festa continuasse no mesmo ritmo”, disse, antes de completar:
9 imagensFechar modal.1 de 9
Viviane Pena, prefeita de Novo Cruzeiro, João Gomes e Ary Mirelle.
Reprodução/Redes sociais.2 de 9
João Gomes e os filhos, Jorge e Joaquim
Instagram/Reprodução3 de 9
João Gomes posa sorridente com Ary Mirelle e os dois filhos
Instagram/Reprodução4 de 9
João Gomes encanta ao mostrar encontro dos filhos na maternidade
Instagram/Reprodução5 de 9
Ary Mirelle, João Gomes e Joaquim.
Reprodução/Redes sociais.6 de 9
Ary Mirelle e João Gomes no chá revelação
Instagram/Reprodução7 de 9
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge
Reprodução/Instagram8 de 9
esposa de João Gomes revela medo após segunda gravidez
Instagram/Reprodução9 de 9
João Gomes, Ary Mirelle e Jorge
Reprodução/Instagram
“Minha única preocupação, e eu sempre repito isso, é oferecer o melhor para o nosso povo. Essa festa foi feita com muito carinho, pensando em cada um de vocês! Então, quero que saibam que meu compromisso é com a transparência e a alegria da nossa gente”, garantiu.
No fim, ela pontuou: “Não há crítica a João Gomes ou a sua família. Mas, sim, uma pontuação sobre a organização de um evento, onde é minha responsabilidade como prefeita”, encerrou.