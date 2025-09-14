Prefeito após MP pedir suspensão de show do Leonardo: “Vai ter festa”

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) entrou com uma ação civil pedindo a suspensão de um show do cantor Leonardo. A apresentação está marcada para 21 de setembro, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Apesar do pedido, o prefeito do município, Leonardo Vasconcellos (União), se posicionou nas redes sociais e disse que “vai ter festa”. “Vai ter educação, vai ter saúde, vai ter cidade bem cuidada e, sempre que possível, vai ter festa também. Porque esse é um compromisso firmado nas urnas com a população e aos olhos de Deus”, escreveu.

O prefeito também escreveu que a cidade passa por “descaso, silêncio e omissão generalizada”. “Nosso governo não vai abrir mão de proporcionar ao nosso povo tudo o que foi negado na última década de descaso, silêncio e omissão generalizada.”

Segundo o MPRJ, o município reconheceu ter aproximadamente R$ 700 milhões em dívidas, além dos atrasos em salários, verbas rescisórias e repasses a hospitais conveniados ao SUS.

“Não se trata de impedir manifestações culturais, mas de coibir gastos desproporcionais enquanto serviços básicos permanecem desassistidos”, disse Rafael Luiz Lemos de Sousa, promotor de Justiça, em nota do MPRJ.

A ação, que visa suspender o show, lembra ainda que o município de Teresópolis decretou recentemente “estado de calamidade financeira”. Caso o pedido seja aceito, o município terá 24 horas para informar e justificar todos os gastos envolvidos no evento.