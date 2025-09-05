Brasiléia: prefeito Carlinhos do Pelado doa 2 toneladas de peixe a famílias em vulnerabilidade

A solidariedade mais uma vez fez a diferença em Brasiléia. Nesta sexta-feira (05), o prefeito Carlinhos do Pelado, realizou a entrega de mais de 2 toneladas de peixe para famílias em situação de vulnerabilidade social.

A doação voluntária, que já ocorre pela terceira vez este ano, contemplou moradores dos bairros 28 de Maio, Leonardo Barbosa, “atrás do Hospital” e parte do Bairro Nazaré.

Segundo o prefeito, a iniciativa vai além da entrega do alimento: “Esse gesto representa cuidado e proximidade com a nossa comunidade. Não é apenas o peixe na mesa, é também esperança no coração de quem mais precisa. O nosso compromisso é seguir trabalhando por uma Brasiléia mais justa, solidária e uma cidade para todos”, afirmou Carlinhos.

As famílias beneficiadas receberam os alimentos com alegria, gratidão e comemoraram a iniciativa e ressaltaram a importância de ações desse tipo. “É um alívio para nós. Com o preço das coisas tão alto, receber esse peixe ajuda muito. É bom ver que a Prefeitura e o Prefeito está lembrando da gente mesmo muitas as vezes agente tão distante do centro da cidade ”, disse Isaías Jaminawa do bairro 28 de maio.

“Solidariedade e união são caminhos que transformam vidas. Seguiremos firmes em ações que levam esperança e dignidade às famílias da nossa cidade”, concluiu o prefeito.

Por Fernando Oliveira