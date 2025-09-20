Prefeito de Assis Brasil anuncia ingresso solidário para shows da ExpoFronteira 2025; confira

O prefeito Jerry Correia lançou um vídeo em suas redes sociais para convocar a população para a primeira edição da Expo Fronteira, que acontece em Assis Brasil entre os dias 3 e 5 de outubro. No recado, o gestor explicou que a entrada para os shows será feita por meio de doações de alimentos: cada quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) dá direito a uma pulseira para um show.

“Se você vai para o show do Gabriel Lener, do Vitinho Imperador ou da Gabi Martins, basta doar um quilo de alimento. Quem for a mais de um show, troca cada show por um quilo. Com isso, você estará ajudando as famílias que mais precisam”, destacou o prefeito. A distribuição das pulseiras será feita a partir da próxima segunda-feira (22), na Praça Henoch Timóteo (Praça das Bandeiras), a partir das 9h.

Além do caráter solidário, a Expo Fronteira terá programação musical diversificada. Entre as atrações confirmadas estão Vitinho Imperador e Gabriel Lener na sexta-feira (4), e Gabi Martins no domingo (5). O evento também contará com rodeio profissional, exposições agropecuárias, gastronomia e espaço para empreendedores locais, com premiação total de R$ 30 mil e patrocínio da Honda.

O evento busca integrar a comunidade da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, promovendo cultura, turismo e economia local. Segundo a organização, a expectativa é de receber público de toda a região e países vizinhos, consolidando Assis Brasil como referência em eventos regionais.

O prefeito Jerry Correia reforçou que a Expo Fronteira não é apenas entretenimento, mas também uma oportunidade de solidariedade e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A população pode acompanhar mais informações e atualizações pelas redes sociais oficiais do evento e da Prefeitura de Assis Brasil.

VEJA O VÍDEO: