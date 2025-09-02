Prefeito de Brasiléia assina ordem de serviço para pavimentação de 13 km em ramal do município

Nesta terça-feira (02), o município de Brasiléia viveu um momento histórico de celebração. O prefeito Carlinhos do Pelado assinou a ordem de serviço para a pavimentação asfáltica de 13 km do Ramal do Km 19, obra que vai beneficiar diretamente mais de 2.000 famílias de 12 comunidades da Reserva Extrativista Chico Mendes.

A obra contempla as comunidades : Linha-Oito, Eletra, Ramal do Km 18, Pega Fogo, Ramal Águas Belas, Ivo, Fortaleza, Cajazeira, Zé Pretinho, Raimundo Bezerra, Paraíso, Linha 12, São João e Nabal. Além de facilitar o acesso ao município vizinho de Epitaciolândia.

Com investimento de R$ 14.340.000,00 ( Quartoze Milhões Trezentos e quarenta mil reais), provenientes de emendas da ex-deputada federal Vanda Milani através do Ministério da Agricultura e Pecuária, o projeto foi elaborado e aprovado ainda na gestão da ex-prefeita Fernanda Hassem e será executado agora pela atual administração municipal.

Segundo o prefeito Carlinhos do Pelado, a obra representa mais do que pavimentação. “Não é apenas massa asfáltica, é dignidade. É garantir que nossos produtores, extrativistas e famílias possam ter o direito e acesso de ir e vim de inverno a verão, com segurança e condições para escoar sua produção de castanha, borracha e açaí. É um dia memorável para Brasiléia e para essas comunidades”, destacou o gestor,” afirmou o gestor.

A solenidade aconteceu na Escola Nucleada Valdomiro Ferreira Barroso, localizada no Km 19, que também conta com uma Unidade Básica de Saúde próxima.

Além do prefeito, participaram do ato a ex-deputada federal Vanda Milani, o deputado Tadeu Hassem, a ex-prefeita e representante do Governo Fernanda Hassem, o presidente da Câmara Municipal Marquinhos Tibúrcio, vereadores, secretários e lideranças locais.

Vanda Milani, responsável pela destinação de mais de R$ 22 milhões em recursos para Brasiléia ao longo do seu mandato, ressaltou a emoção de ver o resultado do trabalho chegando às comunidades. “Investir aqui significa investir nas famílias. É gratificante ver esse recurso se transformar em dignidade, em melhoria de vida para quem sempre enfrentou lama no inverno e poeira no verão e tendo muitas vezes como único acesso a sua casa através de uma carroça de boi ”, disse a ex-parlamentar.

O presidente da Associação dos Moradores e Produtores da Resex Chico Mendes, Romário Campelo, destacou os benefícios diretos para os extrativistas. “Essa pavimentação vai assegurar a escoação da produção agrícola e dos produtos da floresta, como a castanha, a borracha e o açaí, além de melhorar o acesso das comunidades isoladas. Esse é um sonho coletivo que começa a se tornar realidade”, enfatizou.

Moradores também compartilharam a alegria. “Com essa obra, teremos acesso mais rápido à escola e ao posto de saúde outros ramais e a cidade. Isso muda a vida da nossa comunidade,” enfatizou Moisés Gomes.

Atualmente, Brasiléia possui cerca de 2.200 km de ramais de barro, sendo 20 km asfaltados em gestões anteriores pelo Governo do Estado. Esta, no entanto, é a primeira vez que a Prefeitura de Brasiléia realiza a pavimentação de um ramal com essa extensão, um marco para a infraestrutura rural do município.

O evento terminou em clima de confraternização entre autoridades e comunidade, celebrando a conquista que promete transformar a trafegabilidade, acesso e a qualidade de vida de todas famílias das comunidades beneficiadas.

Por Fernando Oliveira

Fotos: Gennoci Nascimento

Veja os registros da cerimônia: