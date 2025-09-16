Prefeito de Cuiabá rejeita punir servidores pelo uso de “todes”

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini (PL), descartou a possibilidade de punir servidores do município que adotarem o uso do pronome neutro em eventos oficiais da Prefeitura e tratou de ironizar a situação, apontando a existência de “analfabetismo”. O gestor já se mostrou desconfortável com o uso do “todes” em palestra na Saúde e em audiência pública da Educação, em caso mais recente, chegando ao ponto de se levantar do dispositivo.

Em entrevista nessa segunda-feira (15/9), Abilio foi questionado se estaria pensando em algum tipo de punição para evitar o uso por servidores, no entanto, brincou com a situação: “Não [penso nisso]. Acho que não tem por que eu fazer uma punição para ninguém sobre analfabetismo. Não vou fazer punição para ninguém”.

