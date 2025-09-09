Prefeito de Rio Branco destaca alívio financeiro com a PEC 66 em mobilização nacional

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, está participando de uma mobilização nacional, em Brasília, onde líderes municipais, parlamentares e governos estão reunidos para debater a situação financeira dos municípios e buscar alternativas para garantir equilíbrio fiscal e continuidade dos serviços públicos.

PEC 66: um alívio bilionário para os municípios

Durante o evento, o prefeito Tião Bocalom destacou a importância da PEC 66, recentemente aprovada e convertida na Emenda Constitucional 136. Segundo ele, a medida representa um alívio bilionário para as administrações municipais em todo o Brasil.

“Os principais pontos do texto aprovado no Nacional vão aliviar os municípios em muitos bilhões de reais. É pagamento de precatórios, previdência, dívida com a União. Enfim, essa PEC 66, que acabou virando a Emenda Constitucional 136, vai ajudar muito todos os municípios brasileiros”, afirmou o prefeito.

Impacto direto sobre questões críticas

Bocalom ressaltou ainda que a medida tem impacto direto sobre questões críticas enfrentadas por diversas cidades, principalmente as de menor porte, como ocorre no Acre.

“Muitos municípios estão enrolados com a previdência, principalmente no nosso estado. São problemas antigos, de gestões passadas, que agora poderão ser renegociados. Isso vai permitir diminuir o valor das parcelas atuais e dar um fôlego às prefeituras”, explicou o gestor.

A mobilização nacional também serviu para unir forças em torno da valorização do pacto federativo, onde os municípios têm lutado por mais autonomia e por uma melhor distribuição de recursos entre União, estados e municípios.

