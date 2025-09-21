Prefeito de Sena Madureira mantém festa após tentativa de homicídio e provoca reação contra PM

Durante a cavalgada de Sena Madureira no sábado (20), um homem foi esfaqueado pela esposa em meio à multidão, gerando risco imediato a todos ao redor.

Ao perceberem a gravidade da situação, os policiais militares pediram a interrupção da festa para proteger o público. O pedido foi ignorado pelo prefeito Gerlen Diniz, que determinou que os carros de som continuassem tocando e que a programação seguisse como se nada tivesse ocorrido.

O público reagiu contra a PM, gritando e pressionando os agentes, que foram forçados a se retirar do local sob vaias e protestos. A cena expôs o desrespeito às autoridades de segurança e deixou claro que a prioridade do gestor era manter o entretenimento, mesmo diante de violência real.

A Prefeitura ainda não se manifestou sobre a decisão, enquanto moradores e internautas questionam a postura do prefeito frente à segurança da população.

Veja o vídeo: