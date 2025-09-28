28/09/2025
Prefeito Jerry Correia celebra sucesso da Cavalgada da Expo Fronteira 2025 em Assis Brasil

Evento reuniu moradores e visitantes do Acre, Peru e Bolívia em um desfile de cultura, tradição e integração fronteiriça

Na manhã deste sábado (27), Assis Brasil, no interior do Acre, viveu momentos de festa e tradição com a realização da Cavalgada da Expo Fronteira 2025, evento que marcou o segundo dia da primeira edição da feira. A iniciativa reuniu moradores locais e visitantes do Acre, do Peru e da Bolívia, transformando as ruas da cidade em um grande palco de cultura e integração fronteiriça.

Prefeito Jerry Correia celebra sucesso da Cavalgada da Expo Fronteira 2025 em Assis Brasil. Foto: Reprodução

O prefeito Jerry Correia esteve à frente da comitiva, acompanhado da Rainha da Expo Fronteira, Natailane Silva, da Princesa Sandy Santos e da madrinha dos peões, Bruna Gadelha. Juntos, eles lideraram cavaleiros, amazonas e entusiastas que desfilaram a cavalo, em quadriciclos, bois, caminhonetes, caminhões e nos tradicionais “Toritos”, os tuctucs típicos das cidades da fronteira.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito destacou momentos da realização, mostrando a importância do evento para a cidade. “Foi lindo”, afirmou Correia.

A Expo Fronteira 2025 também contou com a escolha da realeza da feira e terá continuidade entre os dias 3 e 5 de outubro, com feiras, palestras, campeonatos de games com premiações, seminários e shows musicais. Entre os artistas confirmados estão Gabriel Lener, Vitinho Imperador e Gabi Martins, que deve encerrar o evento com um grande espetáculo.

Todas as atrações acontecem no Parque de Exposição de Assis Brasil, localizado próximo ao aeródromo, reunindo cultura, entretenimento e oportunidades para os moradores e visitantes da região.

Veja o vídeo:

