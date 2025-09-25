Prefeito pede punição a casal flagrado transando em piscina na frente de criança

25/09/2025
O prefeito de Sobral (CE), Oscar Rodrigues, determinou que o Conselho Tutelar acionasse o Ministério Público e a Polícia Civil após a circulação de vídeos que mostram um casal mantendo relações sexuais na piscina de um condomínio, na presença de uma criança. Em post nas redes, o prefeito afirmou que os envolvidos “devem ser punidos com urgência” e que a prioridade é proteger o menor.

Casal flagrado – Reprodução

Segundo o Conselho Tutelar, as imagens foram recebidas por denúncia popular e os responsáveis já foram identificados. O órgão informou que o caso foi encaminhado às autoridades competentes.

A Polícia Civil apura possível crime de satisfação de lascívia na presença de criança e oferecimento de bebida alcoólica a menor, após um dos vídeos mostrar o homem, nu, encostando os dedos molhados de cerveja na boca do garoto. A investigação está a cargo da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, que já notificará os suspeitos.

Denuncie violações de direitos de crianças e adolescentes: Disque 100 (Direitos Humanos), 190 (emergência) ou procure o Conselho Tutelar local.

📌 Fonte: g1 / Conselho Tutelar de Sobral / Prefeitura de Sobral / Polícia Civil do Ceará
✍️ Redigido por ContilNet

