Prefeitura anuncia construção de galerias para conter alagamentos na Baixada da Sobral

A Prefeitura de Rio Branco realizou, nesta quinta-feira (11), uma vistoria técnica no bairro João Paulo II, na Regional da Baixada da Sobral, para preparar a construção de galerias destinadas a resolver os alagamentos recorrentes nas ruas João Amâncio, Flores e Liberdade. O problema é causado pela falta de vazão do córrego que corta a comunidade e afeta os moradores há décadas.

Segundo o servente de pedreiro Gilberto Sales, que vive no bairro há 29 anos, a situação preocupa a população a cada período de chuvas. “Toda vez que chove, esse bueiro alaga tudo. Alaga a rua, as casas. Basta meia hora de chuva para passar por cima dessa rua. Isso acontece desde o tempo do seu Marcos Alexandre. A obra feita na direção do rio não resolveu, e ainda gastaram um monte de dinheiro”, relatou.

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, acompanhou a vistoria ao lado do diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), Abdel Derze. Ferreira garantiu que a atual gestão pretende dar uma solução definitiva ao problema. “Já foram feitas intervenções em gestões anteriores, mas o problema persiste. Estamos aqui com a equipe de projetos da Secretaria de Infraestrutura, fazendo o levantamento para definir qual tipo de galeria irá atender a essa situação. A intenção é resolver isso sem olhar para trás”, disse.

Abdel Derze informou que, após a conclusão dos estudos técnicos, as obras devem começar ainda em setembro. “Vamos iniciar a intervenção pela Rua das Flores, seguida pela Rua João Amâncio e, posteriormente, a Rua Liberdade. Substituiremos os dispositivos de drenagem atuais por um sistema com maior capacidade de vazão. A previsão é que o início das obras aconteça em até 15 dias”, destacou.

O novo sistema deve contar com galerias de maior dimensão, incluindo a possibilidade de instalação de uma galeria dupla de 2,5 por 1,5 metros, o que aumentará a vazão da água e, segundo a Prefeitura, vai solucionar os alagamentos e melhorar a qualidade de vida da comunidade.