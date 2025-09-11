11/09/2025
Prefeitura anuncia mudança nas datas do Festival da Macaxeira 2025 em Rio Branco; confira

A realização do festival ocorre em parceria entre a Prefeitura de Rio Branco e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre

A Prefeitura de Rio Branco confirmou que a segunda edição do Festival da Macaxeira não será mais realizada em setembro, como inicialmente previsto. O evento foi remarcado para os dias 3, 4 e 5 de outubro e terá como palco o Horto Florestal, espaço escolhido para oferecer mais conforto e segurança ao público.

Entre as novidades, está a criação de um estacionamento amplo atrás do Horto Florestal/ Foto: Val Fernandes

A mudança se deve às obras em andamento e ao fluxo intenso de veículos na região central da cidade, onde ocorreu a primeira edição, na Praça da Revolução. No novo espaço, a organização promete uma experiência diferenciada, cercada pela natureza e com estrutura ampliada para receber milhares de visitantes.

Entre as novidades, está a criação de um estacionamento amplo atrás do Horto Florestal, na Rua José Magalhães, com acesso exclusivo para pedestres que liga diretamente à trilha do parque. Durante o percurso, barracas de produtos da agricultura familiar transformarão o trajeto em uma prévia do festival.

A programação oficial vai reunir degustação de pratos típicos à base de macaxeira, exposição de produtos regionais, apresentações culturais e sorteio de prêmios. Segundo a Prefeitura, a proposta é valorizar a agricultura familiar e fortalecer a identidade gastronômica e cultural do Acre.

A realização do festival ocorre em parceria entre a Prefeitura de Rio Branco e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

