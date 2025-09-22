Prefeitura de Cruzeiro do Sul acelera obras para a inauguração da nova Rodoviária

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, intensifica os trabalhos para a inauguração da Rodoviária, localizada na estrada da Variante, na Estrada da Variante. Na manhã desta segunda-feira, 22, equipes estão implantando os meios-fios e fazendo a terraplanagem da área. Mais de 300 toneladas de asfalto estão sendo utilizadas no pátio e acessos.

“Já finalizamos a pavimentação do estacionamento e agora estamos na fase de instalação dos meios-fios. Também estamos executando terraplanagem na estrada de acesso ao estacionamento. A finalização da drenagem é uma prioridade, e pretendemos concluir isso até sexta-feira ou sábado, para que possamos realizar uma limpeza geral. Também vamos instalar postes para a iluminação, que se estenderá da entrada da variante até a rodoviária. No prédio vamos instalar vidros e mármore ”, explicou o secretário de Obras, Carlos Alves.

A nova rodoviária contará com nove boxes, distribuídos em dois guichês, um box administrativo e seis destinados à venda de produtos e lanches.