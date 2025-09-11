Prefeitura de Cruzeiro do Sul intensifica ações de limpeza nos bairros da cidade

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Limpeza está intensificando os serviços de limpeza em diversos bairros da cidade. Esta semana são realizados os serviços de limpeza e retiradas de entulhos no Bairro da Lagoa e nas Avenidas 17, 15 de Novembro e Mâncio Lima. Nesta quinta-feira, 11, os serviços acontecem ainda do Bairro Aeroporto Velho até a Cidade da Justiça.

O Departamento de Limpeza conta com mais de 70 profissionais, incluindo homens e mulheres que realizam esse serviço de limpeza e retirada de entulhos, 3 máquinas e 3 caminhões além da coleta de lixo que acontece nos turnos da manhã, tarde e noite.

Francisco Fábio Correia, o “Novo”, Coordenador de Limpeza Publica de Cruzeiro do Sul, afirmou que é um pedido do prefeito Zequinha Lima para que a cidade esteja sempre limpa e que os serviços possam chegar a todos os lugares.

“Essa semana estamos com mais de 70 trabalhadores nos bairros da Lagoa, avenidas centrais e saindo do Aeroporto Velho até a Cidade da Justiça. O Departamento de Limpeza Pública, juntamente com a Secretaria de Obras está, todos os dias nos bairros e ramais fazendo esse trabalho de limpeza e retirada de tudo”, pontuou o coordenador de Limpeza, Francisco Fábio Correia, o Novo.