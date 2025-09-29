Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza passeio de bicicleta e Corrida Amigos da Saúde com premiação de R$ 5 mil

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou neste domingo, 28, aniversário de 121 do município,a 1° Corrida de pedestres e passeio ciclístico Amigos da Saúde – “Passos que transformam vidas” com mais de 500 pessoas e com premiação de R$ 5 mil.

As 06:00 horas da manhã teve início o passeio ciclístico no Centro da cidade e às 06:30 foi dada a largada da corrida de pedestres. As duas corridas, com percursos de 5 e 10 quilômetros saíram da frente da Caixa Econômica, para a Estrada da Variante e chegadas no mesmo local. A Corrida Amigos da Saúde, que também comemora os dois anos de fundação do grupo, conta com 400 atletas. O passeio em bicicletas, promovido em parceria com o Sicoob, reuniu mais de 100 participantes.

A corrida contou com as modalidades feminina e masculina e vários categorias que contemplaram das crianças aos idosos.

Os campeões nas modalidades feminina e masculina foram: 10 km, masculino: 1° lugar Arlino Nascimento da Silva, ganhou prêmio de R$ 500, no 2•lugar, Antônio Railan Oliveira, ficou com a premiação de R$ 300 e Mardones da Silva Gomes foi o 3° colocado e ficou com R$ 200 de premiação.

Na modalidade feminina a campeã foi Claudinete Silva de Paula, com premiação de R$ 500, a vice campeã foi Fabiana Alves da Silva que ficou com R$ 300 e Maria Alcione Rodrigues Vieira, com premiação de R$ 200.

Na prova de 5 quilômetros Cauã Cunha Amorim foi o vendedor, com premiação de R$ 500, em 2° lugar ficou Valdeir Souza, com prêmio de R$ 300 e Enzo Andrade Leitão, ficou em 3° com R$200.

No feminino, Maria Antônia da Cruz Felix venceu a competição e ficou com premiação de R$500. Valéria Braga Lima foi a vice-campeã e teve prêmio de R$ 300 e Maria José Menezes de Araújo foi a 3° colocada com R$ 200. Os 3 primeiros colocados ganharam com vales compra entre R$ 300 à R$ 100.

Lindomar Ferreira, Presidente do Grupo Amigos da Saúde destacou a grandeza do evento na comemoração ao aniversário de Cruzeiro do Sul: “Nosso grupo faz caminhadas até o Igarapé Preto todo sábado há dois anos e proveitamos para celebrar e comemorar aniversário de Cruzeiro do Sul e do nosso do grupo com essa corrida. E com a parceria com a Sicoob a gente teve a ideia de juntar duas atividades e fazer esse passeio ciclístico. Temos todo apoio da prefeitura e nosso objetivo é desenvolver os esportes de rua e promover saúde”, destacou.

As 17 horas haverá o desfile cívico militar, no Centro, com 80 instituições, encerrando a programação do aniversário de 121 anos de Cruzeiro do Sul.