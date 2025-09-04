Prefeitura de Cruzeiro do Sul segue com obras de pavimentação em vários pontos da cidade

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém frentes de trabalho em diferentes bairros do município, avançando com obras de infraestrutura, após as ordens de serviço assinadas nas últimas semanas. Na manhã desta quinta-feira, 04, o prefeito Zequinha Lima e o secretário municipal de Obras, Carlos Alves, acompanharam o andamento dos serviços.

Segundo o secretário de Obras, os trabalhos de abertura e preparação das vias para receber o asfalto já estão em andamento em diversos locais.

“Hoje estivemos no IFAC, onde duas ruas já estão sendo preparadas. Também acompanhamos as obras na região do Igarapé Preto, próximo à rotatória, e visitamos uma rua no bairro São Cristóvão, que já recebeu a imprimação para a pavimentação. Outro ponto vistoriado foi no Nossa Senhora das Graças, próximo ao Rancho Vo Isaura, onde também há serviço em execução. Esses trabalhos começaram há cerca de duas semanas e seguem em ritmo acelerado, com o prefeito acompanhando cada etapa”, explicou Carlos Alves.

O prefeito Zequinha Lima destacou que os serviços de pavimentação serão contínuos ao longo do ano e contemplarão diversas ruas da cidade.

“Toda semana temos novas ordens de serviço sendo assinadas. É um investimento que traz qualidade de vida, mobilidade e dignidade para os moradores. Nosso compromisso é continuar com esse trabalho em vários pontos da cidade, ouvindo a população e garantindo que os serviços sejam entregues com qualidade e rapidez”, destacou.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Governo do Estado vai asfaltar 30 ruas no município este ano e os serviços já iniciaram em 8 vias, em bairros distintos. Além do asfalto as ruas recebem serviços de drenagem, instalação de rede de água e colocação de meio fio.