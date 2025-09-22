Prefeitura de Rio Branco abre mais de R$ 10 milhões em créditos suplementares; entenda

A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta segunda-feira (22), no Diário Oficial do Estado, uma série de decretos que autorizam a abertura de créditos suplementares no orçamento municipal de 2025. Os documentos, assinados pelo prefeito Tião Bocalom e pelo secretário de Planejamento e Finanças, Wilson Chagas, somam mais de R$ 10 milhões e contemplam diferentes áreas da administração pública.

Um dos principais investimentos está voltado para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra). A pasta recebeu autorização de R$ 3,8 milhões para a pavimentação de ramais, medida que deve melhorar o escoamento da produção agrícola e garantir acesso mais seguro às comunidades da zona rural. Além disso, outros R$ 1,4 milhão foram liberados para a pavimentação de ruas em bairros da capital, onde a demanda por asfaltamento e recapeamento é recorrente.

Outro montante expressivo, também de R$ 3,8 milhões, foi destinado ao programa de obras públicas do município, ampliando a capacidade da prefeitura de dar continuidade a projetos em execução e iniciar novas intervenções em áreas em expansão urbana.

Entre os decretos publicados, chama atenção ainda a autorização de R$ 1,4 milhão para a construção de equipamentos públicos, incluindo o novo prédio da Câmara Municipal de Rio Branco. A obra é aguardada há anos pelo Legislativo e busca oferecer melhores condições de trabalho a vereadores e servidores.

O setor esportivo também foi contemplado. Foram abertos R$ 500 mil para a manutenção de quadras, ginásios e demais equipamentos esportivos, garantindo espaços adequados para a prática de atividades físicas e lazer da população.