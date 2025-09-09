Prefeitura de Rio Branco articula acordo e paralisação do transporte coletivo é suspensa

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Articulação Institucional, realizou na tarde desta terça-feira (9) uma reunião com o representante do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Passageiros e Cargas do Acre (SINTTPAC), para evitar a paralisação do transporte coletivo, que estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira (10).

O movimento seria motivado por reivindicações da categoria, como reajuste salarial e aumento do vale-alimentação. Assim que tomou conhecimento da pauta, o prefeito em exercício, Alysson Bestene, mobilizou a equipe da prefeitura para iniciar o diálogo imediato com o sindicato.

De acordo com o secretário de Articulação, Rennan Biths, a prefeitura apresentou as medidas já adotadas, em especial o projeto de lei protocolado nesta terça-feira na Câmara Municipal, que trata do subsídio pago pelo município ao transporte coletivo.

“O prefeito em exercício nos incumbiu de iniciar essa articulação de imediato. Conversamos com o sindicato e mostramos que o município já tomou providências, inclusive com o envio do projeto de lei que viabiliza o atendimento às reivindicações da categoria. Agora estamos em diálogo com os vereadores para que avaliem a proposta, garantindo que a população não seja prejudicada”, afirmou Rennan Biths.

Após a reunião, o presidente do SINTTPAC, Antônio Neto da Silva Oliveira, confirmou a suspensão da paralisação até quinta-feira (11), ressaltando que o sindicato seguirá acompanhando os desdobramentos da negociação.

“Atendemos ao chamado da prefeitura porque sempre estivemos abertos ao diálogo. Decidimos suspender o movimento até quinta-feira, quando vamos avaliar o andamento das negociações. Nosso objetivo nunca foi ser radical, mas encontrar soluções que contemplem os trabalhadores sem prejudicar a população”, destacou Antônio Neto.

De acordo com o secretário, a prefeitura de Rio Branco continuará as tratativas ao longo da semana para buscar um entendimento que atenda às demandas da categoria e, ao mesmo tempo, garanta a continuidade do serviço essencial à população.