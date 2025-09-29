Prefeitura de Rio Branco se prepara para a 2ª edição do Festival da Macaxeira & Agronegócio

A Prefeitura de Rio Branco está com tudo pronto para a 2ª edição do Festival da Macaxeira & Agronegócio, que acontecerá de 3 a 5 de outubro, no Horto Florestal. Com a parceria da Secretaria Municipal de Agropecuária e o apoio da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), o evento promete ser ainda mais grandioso e atrativo para a população e os produtores locais.

Faltando menos de uma semana para o evento, a Prefeitura intensifica os preparativos para garantir uma experiência ainda mais confortável e segura aos visitantes. Entre as ações realizadas, destaca-se o asfaltamento dos espaços destinados ao estacionamento, realizado pela Emurb, uma determinação do prefeito Tião Bocalom, que visa oferecer mais comodidade e segurança ao público. Além disso, uma série de novidades está sendo preparada para tornar esta edição única.

Novidades do Festival

Uma das principais atrações será a instalação de duas casas de farinha: a primeira, voltada para a demonstração do processo de fabricação da goma, com um produtor local mostrando todo o passo a passo da produção; e a segunda, dedicada à comercialização de derivados da macaxeira, como goma, tapioca, beiju e outros produtos tradicionais da região.

Outro grande destaque será o viveiro de mudas regionais, uma atração inédita no festival, que promete encantar os visitantes e estimular a produção local. O viveiro contará com mudas de plantas como feijão, arroz, milho e mandioca. Após a demonstração de como essas plantas se desenvolvem, as mudas estarão disponíveis para doação a produtores locais ou a qualquer pessoa interessada em cultivar macaxeira em casa.

Manoel Matias, engenheiro agrônomo da Seagro, destaca a importância do viveiro: “Este é um projeto que visa envolver tanto a população urbana quanto os produtores rurais, criando uma conexão com a origem dos alimentos que consumimos. Além de proporcionar aprendizado, queremos incentivar a produção local e o cultivo sustentável”, disse.

Conhecimento e valorização da agricultura

Além das atrações culturais e gastronômicas, o Festival da Macaxeira & Agronegócio contará com um espaço dedicado ao conhecimento. Serão realizadas palestras no sábado e no domingo do evento, com temas ligados à produção de cacau, café e mandioca, reforçando o caráter educativo do festival e valorizando ainda mais a agricultura familiar.

Jeferson Pinheiro, diretor de Produção da Secretaria Municipal de Agropecuária, comenta sobre as novidades. “A produção das casas de farinha, a cobertura da área, a casa de vegetação e a indústria de produção de goma serão grandes atrativos neste ano, além da duplicação da casa de farinha. A participação dos produtores das feiras de bairro também promete atrair ainda mais público. A Prefeitura está de parabéns por realizar um evento tão grandioso, que valoriza o produtor e, ao mesmo tempo, oferece lazer e cultura à população”, frisou Jeferson.

Um evento para todos

O Festival da Macaxeira & Agronegócio, que já se consolidou como um evento tradicional no calendário de Rio Branco, reafirma o compromisso da Prefeitura em valorizar os produtores rurais, promover a agricultura familiar e oferecer um espaço de lazer, gastronomia e aprendizado para todos. O evento é uma verdadeira celebração da cultura e da produção local, promovendo a integração entre a cidade e o campo.

A 2ª edição do Festival promete ser um marco na história de Rio Branco, com uma estrutura ainda maior, mais atrações e a participação ativa da comunidade.