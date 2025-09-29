29/09/2025
Universo POP
Prefeitura de SP realiza evento gratuito para vacinar e microchipar pets

Escrito por Portal Leo Dias
prefeitura-de-sp-realiza-evento-gratuito-para-vacinar-e-microchipar-pets

A partir deste domingo (28/9), até 4 de outubro, a Prefeitura de São Paulo realizará a Semana Animal. A iniciativa, que está na quarta edição, visa o bem-estar dos pets. Entre os serviços oferecidos, todos gratuitos, os de vacina e microchipagem são os mais procurados.

A novidade, agora, é que além de gatos e cachorros, visitantes e tutores poderão se vacinar na sede da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap). Os imunizantes disponibilizados pela administração pública às pessoas serão contra caxumba, sarampo, rubéola e febre amarela. Nos animais, a vacina antirrábica (que previne a raiva) será aplicada.

Veja as fotos

Crédito: Reprodução Instagram @saudeprefsp
Serviço gratuito de vacinação para pets acontecerá na sede da Cosap e em 18 UVIsCrédito: Reprodução Instagram @saudeprefsp
Crédito: Reprodução Instagram @saudeprefsp
Serviço gratuito de vacinação para pets acontecerá na sede da Cosap e em 18 UVIsCrédito: Reprodução Instagram @saudeprefsp
Crédito: Reprodução Instagram @saudeprefsp
Serviço gratuito de vacinação para pets acontecerá na sede da Cosap e em 18 UVIsCrédito: Reprodução Instagram @saudeprefsp
Crédito: Reprodução Instagram @saudeprefsp
Serviço gratuito de microchipagem para pets acontecerá na sede da Cosap e em 13 UVIsCrédito: Reprodução Instagram @saudeprefsp
Crédito: Reprodução Instagram @saudeprefsp
Serviço gratuito de microchipagem para pets acontecerá na sede da Cosap e em 13 UVIsCrédito: Reprodução Instagram @saudeprefsp
Crédito: Reprodução Instagram @saudeprefsp
Serviço gratuito de microchipagem para pets acontecerá na sede da Cosap e em 13 UVIsCrédito: Reprodução Instagram @saudeprefsp

Durante a semana, profissionais da gestão municipal também farão identificação de pets com microchip. O dispositivo, do tamanho de um grão de arroz, armazena dados do animal e do tutor para auxiliá-lo em casos de perda.

Serviço

As vacinas para animais serão aplicadas na sede da Cosap (rua Santa Eulália, 86, Santana) e em 18 Unidades de Vigilância em Saúde (UVIs). Vale destacar que a vacinação para tutores e visitantes acontecerá somente na Cosap. Já a microchipagem, além de ser oferecida na Cosap, estará disponível em 13 UVIs. Confira a galeria de fotos acima para obter mais informações. Outros detalhes podem ser consultados no site da Prefeitura de São Paulo.

