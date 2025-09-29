29/09/2025
Universo POP
Prefeitura decreta ponto facultativo em Cruzeiro do Sul após aniversário de 121 anos

Apesar da medida, os serviços essenciais seguem funcionando normalmente

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul decretou ponto facultativo nas repartições públicas nesta segunda-feira, 29, em alusão ao aniversário de 121 anos do município, celebrado no último domingo, 28 de setembro. Apesar da medida, os serviços essenciais seguem funcionando normalmente.

Cidade completou 121 anos/Foto: Reprodução

Segundo a gestão municipal, áreas como saúde, limpeza pública, trânsito e tributos mantêm o atendimento à população. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a Central de Medicamentos estão abertas. Na Educação, apenas as escolas Marcelino Champagnat, Irmã Diana e Thaumaturgo de Azevedo têm aulas, já que não participaram dos desfiles cívicos. As demais unidades da rede municipal permanecem fechadas.

O secretário da Casa Civil, Ney Willians, explicou que a decisão levou em consideração a intensa programação realizada no fim de semana, que contou com a participação direta de servidores municipais.

“Tivemos muitos eventos e os servidores participaram do desfile. Por isso, o prefeito Zequinha Lima definiu o ponto facultativo. No entanto, cabe aos secretários organizar as escalas de plantão para que os serviços essenciais não sejam interrompidos”, afirmou.

