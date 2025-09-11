Prefeitura e Detran constroem faixas elevadas e modernizam trânsito em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito -Detran, está construindo três faixas de pedestres elevadas em pontos estratégicos da cidade. A iniciativa busca garantir mais segurança para pedestres, especialmente estudantes e pessoas com mobilidade reduzida, e melhorar o fluxo de veículos nas vias mais movimentadas do município.

As faixas elevadas estão sendo implantadas na Avenida 25 de Agosto, nas proximidades do Complexo Esportivo do Aeroporto Velho; próximo à Escola Cristão Cruzeiro no bairro Cohab e em frente à Escola Marcelino Champagnat, no bairro da Várzea. Nessas duas escolas já existem dispositivos de botueira (botão para pedestres no semáforo), e agora, com as faixas elevadas, a travessia se tornará ainda mais segura para os alunos.

“Nós já realizamos a concretagem das faixas na rua Tarauacá, no bairro da Cohab, e na rua Rui Barbosa, no bairro da Várzea. Após o período de cura do concreto, de aproximadamente 20 dias, daremos continuidade para finalizar a execução. Na Avenida 25 de Agosto, próximo ao Complexo Esportivo, a obra havia sido suspensa por conta do Festival da Farinha, mas já retomamos a concretagem da primeira etapa”, explicou o secretário municipal de Trânsito e Transporte, Jonas Lima.

Além das faixas, a parceria com o Detran também contempla a modernização da sinalização semafórica no centro da cidade, com a implantação de setas direcionais que permitem conversão à direita de forma mais ágil e segura. Outra ação em andamento é a substituição da sinalização vertical, com a troca de estruturas antigas de madeira por suportes de ferro, mais modernos e resistentes.

O investimento total é de pouco mais de R$ 300 mil, provenientes do convênio com o Detran.