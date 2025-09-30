Prefeitura e Governo firmam parceria para recuperação da Estrada do Quixadá

A Prefeitura de Rio Branco e o Governo do Acre assinaram nesta terça-feira (30) a ordem de serviço para a recuperação asfáltica da Estrada do Quixadá, no km 1. A obra será executada em regime de cooperação, com a prefeitura fornecendo a massa asfáltica e o Estado disponibilizando o maquinário, e está orçada em R$5 milhões.

O prefeito Tião Bocalom destacou a importância da parceria. “Sem dúvida nenhuma essa parceria que a gente está fazendo aqui com o governo do Estado, onde a prefeitura está entrando com a massa asfáltica e o governo do Estado está entrando com o maquinário, é muito importante porque essa área aqui, esse ramal, nós já fizemos dez quilômetros vindo da beira do rio para cá”, disse.

Segundo ele, a parte mais movimentada da estrada será contemplada nesta nova fase. “Agora, nessa parceria com o governo do Estado, a gente vai refazer essa área toda e, se Deus quiser, vai ficar muito bem feito o trabalho. Quem ganha com isso é o povo”, completou.

O prefeito reforçou ainda a responsabilidade conjunta das duas esferas de governo. “Nós precisamos continuar sempre trabalhando de parceria, porque tanto o governo do Estado como a prefeitura têm responsabilidade sobre os ramais. Mostra que quando você cuida bem do dinheiro público, o dinheiro dá para fazer muita coisa”, afirmou.

A vice-governadora Mailza Assis também destacou a relevância da obra. “Eu quero agradecer a Deus por esse momento importante, agradecer a toda a comunidade que está aqui presente e ao nosso governador Gladson Cameli, que atendeu prontamente e ouviu a necessidade dessa população junto com o prefeito Bocalom”, disse.

Mailza lembrou da audiência pública realizada no dia 9 de agosto. “Naquele dia ouvimos a associação, ouvimos os moradores e, graças a Deus, hoje estamos tendo a oportunidade de assinar a ordem de serviço. Não é uma obra pequena, é uma grande obra no valor de 5 milhões de reais, com a parceria prefeitura e Estado”, destacou.

Segundo ela, o objetivo é entregar a estrada em boas condições no menor tempo possível.

“Nós precisamos agora entregar o mais rápido possível a estrada em boas condições para que as crianças não sofram prejuízo em seu período escolar e também os moradores tenham mais condições de escoar o seu produto, já que esse ramal é um grande produtor de hortaliças. Isso é garantia de direitos, é compromisso do Governo do Estado com a população”, declarou.

Moradores da região também avaliaram positivamente o anúncio. Antonino Torres, presidente da cooperativa do Quixadá, disse que a recuperação representa a realização de um antigo desejo.

“É uma obra que vai ajudar bastante a gente. Hoje, a estrada está totalmente acabada em 10 km. Então, é um sonho para nós. A vice-governadora veio, ouviu a comunidade e fez essa parceria com o município. Isso deveria acontecer em toda a política”, afirmou.

Ele destacou ainda o impacto direto na rotina dos produtores rurais. “Hoje mesmo eu tô fazendo entrega do município e do Estado. Parei pra vir pra cá, tendo a ter uns três colégios pra fazer, umas cinco creches. Mas vai contribuir muito, porque nós estamos gastando muito com a manutenção de carros. A gente, quase todos os produtores, levanta às três horas da madrugada para entregar seus produtos. Com a estrada boa, vai até poder dormir um pouquinho a mais. Isso vai ser muito gratificante”, acrescentou.

Já a presidente do Deracre, Sula Ximenes, explicou detalhes técnicos da execução. “É uma obra do Governo do Estado do Acre, uma operação de crédito pelo Banco Fomplata. São 26 km de pavimentação, começamos no início do mês passado e é uma obra mais ou menos para um ano, um ano e meio”, disse.

Ela ressaltou que o processo seguirá etapas. “A obra nas ACs são por etapas. Estamos fazendo o tapa-buraco, depois o micro-revestimento e só então é que poderemos fazer a sinalização”, completou.