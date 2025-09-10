Prefeitura esclarece polêmica: intervenção em árvores no Centro foi poda técnica, não corte

A Prefeitura de Rio Branco informou que a intervenção realizada nesta terça-feira (9), no bairro Centro, tratou-se de poda técnica de árvores e não de corte ou derrubada, como chegou a ser divulgado em redes sociais.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), o procedimento foi necessário porque a copa de uma das árvores estava obstruindo a visualização do semáforo, prejudicando a iluminação pública e atingindo a rede elétrica, o que representava riscos à segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores.

A secretária municipal de Meio Ambiente em exercício, Charlene Lima, explicou que a ação seguiu critérios técnicos. “A poda é uma medida preventiva e de segurança, que garante tanto a integridade da arborização quanto o bem-estar da população. Nosso compromisso é conciliar a preservação ambiental com a segurança da cidade”, afirmou.

A engenheira florestal e chefe do setor de Poda e Corte de Árvores da Semeia, Sônia Freire, reforçou que a intervenção foi planejada para atender às necessidades urbanas sem comprometer a árvore. “Não houve corte ou retirada. A ação foi uma poda controlada, realizada para desobstruir o semáforo e a rede elétrica, além de permitir que a iluminação pública volte a cumprir seu papel”, disse.

A Semeia ressaltou que está à disposição para prestar esclarecimentos e que todos os serviços executados seguem critérios técnicos, buscando equilibrar segurança, funcionalidade urbana e preservação ambiental.