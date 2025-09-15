Prefeitura planeja transição gradual das escolas estaduais para gestão municipal em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco iniciou nesta segunda-feira (15) os preparativos para a municipalização gradual das escolas atualmente administradas pelo Estado. O objetivo é garantir que a transição ocorra de maneira organizada, mantendo a qualidade do ensino e assegurando boas condições de trabalho aos profissionais da educação.

Atualmente, 60 escolas da capital estão sob gestão estadual. A Prefeitura vai analisar fatores como quadro de servidores, estrutura física, número de alunos e dados do censo escolar para definir a ordem e o ritmo da incorporação dessas unidades.

O prefeito em exercício e secretário municipal de Educação, Alyson Bestene, afirmou que as primeiras conversas já foram realizadas com a Secretaria Estadual de Educação e que a próxima etapa envolve todos os secretários municipais do Acre. “Vamos avaliar a realidade de cada cidade e planejar a absorção gradual do Ensino Fundamental I e da educação básica, respeitando as particularidades de cada município”, disse.

O financiamento das escolas municipalizadas será feito pelo Fundeb, garantindo recursos para manutenção, melhorias na infraestrutura e suporte ao corpo docente. Segundo Bestene, a Prefeitura já investiu em uniformes, reforço da merenda, tecnologia e robótica nas escolas, contribuindo para que Rio Branco ocupe atualmente o segundo melhor Ideb entre as capitais do país.

O planejamento também inclui a adaptação dos servidores às novas regras e a modernização das instalações escolares, assegurando que os estudantes não tenham prejuízos durante o processo de transição.

Com informações Secom Prefeitura