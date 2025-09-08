Prefeitura realiza visita técnica a moradores de barraco em área de risco às margens do Rio Acre

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), realizou uma visita técnica a um barranco às margens do Rio Acre, onde um homem havia construído um pequeno barraco de madeira e lona, em área de risco. A ação teve como objetivo realizar escuta qualificada com os cidadãos em situação de vulnerabilidade que ocupavam o local.

Segundo a SASDH, os moradores atendidos são beneficiários do Programa Bolsa Família e atualmente vivem em uma ocupação localizada na parte alta da cidade. Durante a visita, a equipe ofereceu serviços da rede de apoio socioassistencial, incluindo a possibilidade de acolhimento institucional. No entanto, os cidadãos resistiram às alternativas apresentadas.

A secretaria reforçou orientações sobre os riscos de permanência em áreas insalubres e ressaltou a importância da saída imediata do espaço. A Prefeitura destacou que segue comprometida com a promoção dos direitos sociais e com a garantia de acolhimento digno e respeito à dignidade humana. A ação contou com a presença do secretário municipal João Marcos Luz, do diretor de Política de Assistência Social, Ivan Ferreira, e da equipe técnica da SEAS.

Confia a nota na íntegra:

Nota de Esclarecimento

Em resposta à matéria veiculada pela Continet, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), informa que esteve no local mencionado, realizando visita técnica e escuta qualificada com os cidadãos em situação de vulnerabilidade.

A ação contou com a presença do secretário municipal João Marcos Luz, do diretor de Política de Assistência Social, Ivan Ferreira, e da equipe técnica da SEAS que as pessoas atendidas são beneficiárias do Programa Bolsa Família e estão, atualmente, inseridas em uma ocupação localizada na parte alta da cidade.

Durante a abordagem, foram ofertados os serviços disponíveis na rede de apoio socioassistencial, incluindo a possibilidade de acolhimento institucional. Contudo, houve resistência por parte dos cidadãos quanto à aceitação das alternativas apresentadas.

A equipe da secretaria reforçou a orientação sobre os riscos de permanência em local insalubre e reiterou a importância da saída imediata do espaço, colocando-se à disposição para garantir o acolhimento digno e o respeito à dignidade humana, conforme a missão desta gestão.

A Prefeitura de Rio Branco permanece comprometida com a promoção dos direitos sociais e com o cuidado às pessoas em situação de vulnerabilidade

.

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos