Prefeitura vai inaugurar Terminal Rodoviário no aniversário de Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul intensificou as obras no Terminal Rodoviário para entregar as instalações em funcionamento no dia do aniversário do município, no próximo dia 28. Na manhã desta segunda-feira, 15, o prefeito Zequinha Lima esteve no local, na Estrada da Variante, acompanhando o serviço junto com secretários.

A Rodoviária contará com sete boxes comerciais, cinco para lojas de conveniência, um para lanchonete, dois guichês de atendimento, além de três baias para ônibus e área destinada ao estacionamento do público em geral. Um espaço será ocupado pela Secretaria Municipal de Trânsito.

O convênio inicial com o Ministério das Cidades, com recursos da ex deputada federal Jessica Sales, era de R$ 900 mil, valor suficiente apenas para a construção do prédio. Mas os acessos, a rotatória, o pátio e o estacionamento, não estavam contempladas.

Para garantir essas estruturas, a Prefeitura investiu R$ 2 milhões em serviços de aterramento da área e R$ 186 mil na reforma do prédio devido ao estado de deterioração em que a estrutura foi encontrada. As intervenções foram necessárias para que outros convênios em andamento não fossem comprometidos.

“Das sete obras que nós recebemos por acabar, a rodoviária é uma delas. Esse projeto realmente deu muito trabalho, mas graças a Deus estamos concluindo o serviço de terraplanagem, preparando o estacionamento e realizando ajustes internos para que, no dia 28 de setembro, possamos entregar a rodoviária à comunidade”, afirmou o prefeito Zequinha Lima.