Prefeitura volta a fazer novas nomeações e exonerações de servidores nesta quarta-feira; VEJA

O vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (17), novas nomeações e exonerações de servidores comissionados da estrutura municipal da capital acreana.

Os nomes exonerados faziam parte do quadro da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra).

Confira:

Art. 1º Exonerar Therezilda Pontes Pinheiro Moreira, do cargo em comissão, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, nomeada por meio do Decreto n° 872, de 20 de fevereiro de 2025.

Art. 1º Exonerar Débora Monteiro Oliveira, do cargo em comissão, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA, nomeada por meio do Decreto n° 1.462, de 31 de março de 2025.

Exonerar André Luiz Souza da Silva, do cargo em comissão, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA, nomeado por meio do Decreto n° 1.463, de 31 de março de 2025.

Nomear Jorge Wesley Oliveira de Miranda, para exercer o cargo em comissão, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, referência CC – 3

Nomear José Freire de Sena Neto, para exercer o cargo em comissão, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA, referência CC – 6

João Natanael Freire de Sousa, para exercer o cargo em comissão, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA, referência CC – 5.