Prêmio eSports Brasil 2025 revela indicados e abre votação para finalistas

Maior premiação de games e esports da América Latina anuncia indicados em 27 categorias; votação popular e do Superjúri já está aberta

O Prêmio eSports Brasil (PeB) divulgou, em live nesta quinta (11), os indicados de sua 9ª edição. A apresentação ficou por conta de Nyvi Estephan, Camilota e Marana Ayrez, com participações de especialistas nas principais modalidades. A partir de agora, público e Superjúri votam para definir os finalistas.

Prêmio eSports Brasil 2025 divulga lista de indicados em live com Nyvi Estephan no último dia 11 — Foto: Divulgação/Prêmio eSports Brasil

Como votar: a escolha dos preferidos acontece no site oficial do Prêmio eSports Brasil.
Cerimônia: 18 de dezembro, no Memorial da América Latina (São Paulo), com transmissão pelo sportv e canais oficiais do PeB no YouTube, Twitch e redes sociais.
Patrocínios: Betano (master), Petrobras (Energia do Game) e Sandisk (apoio).

Lista de indicados (27 categorias)

  1. Melhor atleta de Counter-Strike (semipopular)
    insani; yuurih; biguzera; KSCERATO; nqz; FalleN; dumau; Snowzin

  2. Melhor atleta de Fighting Games (semipopular)
    Lauyagami (KoF XV); Lores (Brawlhalla); NotPedro (Street Fighter); Rang13 (Guilty Gear Strive); yTecz (Mortal Kombat); Yüz (Brawlhalla); Zangief_Bolado (Street Fighter); Zeeus (Mortal Kombat)

  3. Melhor atleta de Fortnite (semipopular)
    Cadu; Seeyun; WeY; Gabzera; Scarpa; Stryker; Phzin; Tisco

  4. Melhor atleta de Free Fire (semipopular)
    MT7; Raone7; Rigby; Giuh; Bops; Butzin; General; Noda

  5. Melhor atleta de Futebol Virtual (semipopular)
    GuiBarros; Paulo Neto; Resende; Carlinhos; Fonseca; Henrykinho; João Victor; Juninho PES

  6. Melhor atleta de Mobile Games (semipopular)
    Dani (HoK); Diego (PUBG Mobile); Edinho (Brawl Stars); FireCrow (Brawl Stars); Frostt (Mobile Legends); Wallace (Clash Royale); Angeliss (Mobile Legends); Lucasxgamer (Clash Royale); Antharas (Pokémon Unite); DUGAM3S (Pokémon Unite)

  7. Melhor atleta de League of Legends (semipopular)
    Tatu; TitaN; Tutsz; CarioK; CEOS; Jojo; Ayu; Guigo

  8. Melhor atleta de Rainbow Six Siege (semipopular)
    Cyber; FelipoX; Jv92; Dodez; HerdsZ; Kheyze; Paluh; KDS

  9. Melhor atleta de Valorant (semipopular)
    Aspas; cortezia; Less; lukxo; sato; dgzin; silentzz; spikeziN

  10. Melhor atleta de Outras Modalidades (semipopular)
    4nalog (Dota); DRUFINHO (Rocket League); eusouolucas (TFT); Lostt (Rocket League); yANXNZ (Rocket League); KV1 (Rocket League); Goken (Crossfire); KJ (Dota)

  11. Atleta Revelação (semipopular)
    Tkzin (Valorant); Ayu (LoL); maestr0 (Valorant); Vento (HoK); Doom (LoL); Lins7 (Free Fire); Motovea7 (Free Fire); PETERxl (Free Fire)

  12. Melhor Atleta de Counter-Strike — Cenário Inclusivo (semipopular)
    Bizinha; KaahSensei; Poppins; Yungher; bokor; izaa; Dani; gabs

  13. Melhor Atleta de Valorant — Cenário Inclusivo (semipopular)
    bizerra; bstrdd; Jelly; srN; daiki; Mel; none; Sayuri

  14. Melhor Atleta de Outras Modalidades — Cenário Inclusivo (semipopular)
    Angeliss (Mobile Legends); Hybridy (Mobile Legends); Carol (R6); Juu (R6); Thaii (R6); Laryzinha (R6); Nandaa (R6); Aliine (R6)

  15. Atleta Revelação — Cenário Inclusivo (semipopular)
    Allie (Valorant); Lendary (Valorant); Angeliss (Mobile Legends); Hybridy (Mobile Legends); None (Valorant); patip (Valorant); Dani (CS2); Brendinha (CS2)

  16. Melhor Organização de eSports (semipopular)
    FURIA; paiN Gaming; Team Liquid; LOUD; MIBR; W7M; Fluxo; Alpha7; LOS; Imperial

  17. Melhor Jogo de eSports (semipopular)
    Counter-Strike 2; Rainbow Six Siege; Valorant; League of Legends; Fortnite; Free Fire; PUBG Mobile; Honor of Kings; eFootball; Mobile Legends

  18. Streamer Revelação (semipopular)
    BloquinhoTV; Vascurado; Ammy; Medu; Bistecone; Celinett; miwvlr; JMDECK

  19. Melhor Caster (semipopular)
    XRM; Gruntar; Schaeppi; BiDa; Meli; Belle; Anyazita; Carlos Andrade

  20. Melhor Comentarista de eSports (semipopular)
    Takeshi; Spacca; Nyang; napeR; Lahgolas; Decow; Colosimus; Cabelão Jeimes

  21. Melhor Line-up (semipopular)
    W7M (R6); Team Liquid — Valorant Inclusivo; paiN Gaming (CS); MIBR (Valorant); LoS/Los Grandes (Free Fire); FURIA (LoL); FURIA — CS Inclusivo; FURIA (R6); FaZe Clan (R6); Influence Rage (PUBG Mobile)

  22. Personalidade do Ano (semipopular)
    Gaules; Baiano; Coringa; Sacy; Nobru; Tixinha; AMD; Minerva

  23. Melhor Técnico(a)
    fRoD (Valorant); Norris (R6); Rikz (CS2); napz (Valorant); RafadeLL (R6); Thinkcard (LoL); Role (Brawl Stars); Replicate (Pokémon Unite)

  24. Melhor Creator — Short Form (popular)
    Tay Brilhante; Letiltz; thamasmorelli; fernandosev7n; gb0012; Jotinha; Haru; El Gato; Nicole Diretora; Polex

  25. Creator — Long Form (popular)
    Flakes Power; Paulinho o Loko; Amy Scarlet; Goularte; FREITAS; Jazzghost; Gameplayrj; Bronziocre; BRKsEDU; ProbIems

  26. Craque BETANO da Galera (popular)
    4NALOG; Titan; Tatu; Cauan7; Bops; MT7; Sato; Kscerato; KaahSensei; Bstrdd

  27. Melhor Streamer (popular)
    Paulinho o Loko; Coringa; Smzinho; Yuri22; Baiano; Gaules; JonVlogs; Luquet4; Cerol; Nobru

