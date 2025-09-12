Prêmio eSports Brasil 2025 revela indicados e abre votação para finalistas

O Prêmio eSports Brasil (PeB) divulgou, em live nesta quinta (11), os indicados de sua 9ª edição. A apresentação ficou por conta de Nyvi Estephan, Camilota e Marana Ayrez, com participações de especialistas nas principais modalidades. A partir de agora, público e Superjúri votam para definir os finalistas.
Como votar: a escolha dos preferidos acontece no site oficial do Prêmio eSports Brasil.
Cerimônia: 18 de dezembro, no Memorial da América Latina (São Paulo), com transmissão pelo sportv e canais oficiais do PeB no YouTube, Twitch e redes sociais.
Patrocínios: Betano (master), Petrobras (Energia do Game) e Sandisk (apoio).
Lista de indicados (27 categorias)
-
Melhor atleta de Counter-Strike (semipopular)
insani; yuurih; biguzera; KSCERATO; nqz; FalleN; dumau; Snowzin
-
Melhor atleta de Fighting Games (semipopular)
Lauyagami (KoF XV); Lores (Brawlhalla); NotPedro (Street Fighter); Rang13 (Guilty Gear Strive); yTecz (Mortal Kombat); Yüz (Brawlhalla); Zangief_Bolado (Street Fighter); Zeeus (Mortal Kombat)
-
Melhor atleta de Fortnite (semipopular)
Cadu; Seeyun; WeY; Gabzera; Scarpa; Stryker; Phzin; Tisco
-
Melhor atleta de Free Fire (semipopular)
MT7; Raone7; Rigby; Giuh; Bops; Butzin; General; Noda
-
Melhor atleta de Futebol Virtual (semipopular)
GuiBarros; Paulo Neto; Resende; Carlinhos; Fonseca; Henrykinho; João Victor; Juninho PES
-
Melhor atleta de Mobile Games (semipopular)
Dani (HoK); Diego (PUBG Mobile); Edinho (Brawl Stars); FireCrow (Brawl Stars); Frostt (Mobile Legends); Wallace (Clash Royale); Angeliss (Mobile Legends); Lucasxgamer (Clash Royale); Antharas (Pokémon Unite); DUGAM3S (Pokémon Unite)
-
Melhor atleta de League of Legends (semipopular)
Tatu; TitaN; Tutsz; CarioK; CEOS; Jojo; Ayu; Guigo
-
Melhor atleta de Rainbow Six Siege (semipopular)
Cyber; FelipoX; Jv92; Dodez; HerdsZ; Kheyze; Paluh; KDS
-
Melhor atleta de Valorant (semipopular)
Aspas; cortezia; Less; lukxo; sato; dgzin; silentzz; spikeziN
-
Melhor atleta de Outras Modalidades (semipopular)
4nalog (Dota); DRUFINHO (Rocket League); eusouolucas (TFT); Lostt (Rocket League); yANXNZ (Rocket League); KV1 (Rocket League); Goken (Crossfire); KJ (Dota)
-
Atleta Revelação (semipopular)
Tkzin (Valorant); Ayu (LoL); maestr0 (Valorant); Vento (HoK); Doom (LoL); Lins7 (Free Fire); Motovea7 (Free Fire); PETERxl (Free Fire)
-
Melhor Atleta de Counter-Strike — Cenário Inclusivo (semipopular)
Bizinha; KaahSensei; Poppins; Yungher; bokor; izaa; Dani; gabs
-
Melhor Atleta de Valorant — Cenário Inclusivo (semipopular)
bizerra; bstrdd; Jelly; srN; daiki; Mel; none; Sayuri
-
Melhor Atleta de Outras Modalidades — Cenário Inclusivo (semipopular)
Angeliss (Mobile Legends); Hybridy (Mobile Legends); Carol (R6); Juu (R6); Thaii (R6); Laryzinha (R6); Nandaa (R6); Aliine (R6)
-
Atleta Revelação — Cenário Inclusivo (semipopular)
Allie (Valorant); Lendary (Valorant); Angeliss (Mobile Legends); Hybridy (Mobile Legends); None (Valorant); patip (Valorant); Dani (CS2); Brendinha (CS2)
-
Melhor Organização de eSports (semipopular)
FURIA; paiN Gaming; Team Liquid; LOUD; MIBR; W7M; Fluxo; Alpha7; LOS; Imperial
-
Melhor Jogo de eSports (semipopular)
Counter-Strike 2; Rainbow Six Siege; Valorant; League of Legends; Fortnite; Free Fire; PUBG Mobile; Honor of Kings; eFootball; Mobile Legends
-
Streamer Revelação (semipopular)
BloquinhoTV; Vascurado; Ammy; Medu; Bistecone; Celinett; miwvlr; JMDECK
-
Melhor Caster (semipopular)
XRM; Gruntar; Schaeppi; BiDa; Meli; Belle; Anyazita; Carlos Andrade
-
Melhor Comentarista de eSports (semipopular)
Takeshi; Spacca; Nyang; napeR; Lahgolas; Decow; Colosimus; Cabelão Jeimes
-
Melhor Line-up (semipopular)
W7M (R6); Team Liquid — Valorant Inclusivo; paiN Gaming (CS); MIBR (Valorant); LoS/Los Grandes (Free Fire); FURIA (LoL); FURIA — CS Inclusivo; FURIA (R6); FaZe Clan (R6); Influence Rage (PUBG Mobile)
-
Personalidade do Ano (semipopular)
Gaules; Baiano; Coringa; Sacy; Nobru; Tixinha; AMD; Minerva
-
Melhor Técnico(a)
fRoD (Valorant); Norris (R6); Rikz (CS2); napz (Valorant); RafadeLL (R6); Thinkcard (LoL); Role (Brawl Stars); Replicate (Pokémon Unite)
-
Melhor Creator — Short Form (popular)
Tay Brilhante; Letiltz; thamasmorelli; fernandosev7n; gb0012; Jotinha; Haru; El Gato; Nicole Diretora; Polex
-
Creator — Long Form (popular)
Flakes Power; Paulinho o Loko; Amy Scarlet; Goularte; FREITAS; Jazzghost; Gameplayrj; Bronziocre; BRKsEDU; ProbIems
-
Craque BETANO da Galera (popular)
4NALOG; Titan; Tatu; Cauan7; Bops; MT7; Sato; Kscerato; KaahSensei; Bstrdd
-
Melhor Streamer (popular)
Paulinho o Loko; Coringa; Smzinho; Yuri22; Baiano; Gaules; JonVlogs; Luquet4; Cerol; Nobru