26/09/2025
Universo POP
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17

Prêmio Golden Eye: Wagner Moura recebe homenagem no Festival de Cinema de Zurique

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
premio-golden-eye:-wagner-moura-recebe-homenagem-no-festival-de-cinema-de-zurique

Wagner Moura, 49 anos, foi homenageado nesta sexta-feira (26/9) no Festival de Cinema de Zurique, na Suíça, com o prêmio Golden Eye, por sua história como ator, diretor e produtor. O evento europeu, que está na 21ª edição, começou na última quinta (25/9) e seguirá até 5 de outubro.

A conquista foi registrada em foto pelo cineasta Kleber Mendonça Filho, que compartilhou a imagem do ator segurando o troféu. O diretor assina a obra mais recente de Moura, “O Agente Secreto”, produção brasileira que também marcou presença no festival.

Veja as fotos

Foto: Divulgação
Wagner Moura ganhou homenagem no Festival de Cinema de ZuriqueFoto: Divulgação
Reprodução/Deadline
Wagner Moura em CannesReprodução/Deadline
Divulgação: AppleTV+
Wagner Moura em “Ladrões de Drogas”Divulgação: AppleTV+
Reprodução
Wagner Moura no filme brasileiro “O Agente Secreto”Reprodução

Leia Também

Corrida pelo Oscar

“O Agente Secreto”, ambientado em 1977 no Recife (PE), acompanha Marcelo (interpretado por Moura), especialista em tecnologia que retorna à cidade natal em busca de tranquilidade, mas se vê envolvido em tensões políticas e sociais. O longa será o representante oficial do Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026.

O thriller político estreará nos cinemas brasileiros em 6 de novembro, com exibições especiais já programadas para setembro e outubro. O elenco reúne ainda Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho e Roberto Diogenes.

Reconhecimento internacional

A produção de Kleber Mendonça Filho estreou no Festival de Cannes, onde conquistou os prêmios de Melhor Ator e Melhor Diretor. Também recebeu o Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) e o Art et Essai, da AFCAE (Associação Francesa de Cinema d’Art et d’Essai).

Além disso, venceu como Melhor Filme no Festival de Cinema de Lima e foi eleito Melhor Filme Internacional no Festival de Cinema de Jerusalém, consolidando a trajetória internacional da obra.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost