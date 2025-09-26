Prêmio Golden Eye: Wagner Moura recebe homenagem no Festival de Cinema de Zurique

Wagner Moura, 49 anos, foi homenageado nesta sexta-feira (26/9) no Festival de Cinema de Zurique, na Suíça, com o prêmio Golden Eye, por sua história como ator, diretor e produtor. O evento europeu, que está na 21ª edição, começou na última quinta (25/9) e seguirá até 5 de outubro.
A conquista foi registrada em foto pelo cineasta Kleber Mendonça Filho, que compartilhou a imagem do ator segurando o troféu. O diretor assina a obra mais recente de Moura, “O Agente Secreto”, produção brasileira que também marcou presença no festival.
Veja as fotos
Leia Também
Corrida pelo Oscar
“O Agente Secreto”, ambientado em 1977 no Recife (PE), acompanha Marcelo (interpretado por Moura), especialista em tecnologia que retorna à cidade natal em busca de tranquilidade, mas se vê envolvido em tensões políticas e sociais. O longa será o representante oficial do Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026.
O thriller político estreará nos cinemas brasileiros em 6 de novembro, com exibições especiais já programadas para setembro e outubro. O elenco reúne ainda Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho e Roberto Diogenes.
Reconhecimento internacional
A produção de Kleber Mendonça Filho estreou no Festival de Cannes, onde conquistou os prêmios de Melhor Ator e Melhor Diretor. Também recebeu o Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) e o Art et Essai, da AFCAE (Associação Francesa de Cinema d’Art et d’Essai).
Além disso, venceu como Melhor Filme no Festival de Cinema de Lima e foi eleito Melhor Filme Internacional no Festival de Cinema de Jerusalém, consolidando a trajetória internacional da obra.