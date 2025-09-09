Prepare o bolso: preço do combustível vai subir em 2026. Veja valores

Prepare o bolso! A partir de janeiro de 2026, os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha devem subir para o consumidor, devido ao aumento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre esses produtos.

A medida do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (8/9).

Segundo o ato do Confaz, o aumento será de R$ 0,10 para a gasolina (que passa a custar R$ 1,57 por litro), e R$ 0,05 para o diesel (que ficará em R$ 1,17 por litro). No caso do gás de cozinha, o aumento será de R$ 1,05 por botijão.

Leia também

O presidente do Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes no Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF), Paulo Tavares, ressaltou que esse é o terceiro ano seguido com reajuste no valor do ICMS.

“Até 2023, o ICMS era por alíquota e cada estado definia a sua. No DF, era de 28% na gasolina. Hoje o valor do ICMS da gasolina é de 1,47 por litro vendido em todo o Brasil, valor que vai inteiramente para a unidade da federação (UF). Isso corresponde atualmente a 23% do valor da bomba e, passando para 1,57 irá representar 25% do custo final da gasolina ao consumidor”, explicou.

Segundo Tavares, mesmo com o anúncio dos reajustes sendo feito nesta segunda-feira (8/9), os consumidores só devem sentir no bolso a partir de 2026, quando a medida entra em vigor.