Prepare o casaco e o guarda-chuva: feriado tem risco de temporais e chegada de frio no Acre

A décima onda de frio polar do ano chega ao estado nesta sexta, trazendo noites mais frias

O Acre terá um feriadão do Dia da Amazônia e Dia da Independência marcado por variações no clima, segundo previsão do meteorologista Davi Friale, publicada no site O Tempo Aqui. O início do feriado, nesta sexta-feira (5), deve ser de instabilidade, com chuva forte, temporais e ventos intensos vindos do sudeste.

A temperatura permanece amena durante o dia, mas a noite segue fria/ Foto: ContilNet

A décima onda de frio polar do ano chega ao estado nesta sexta, trazendo noites mais frias, especialmente nos municípios do vale do Rio Acre, onde as mínimas devem ficar entre 15 e 18ºC. As condições climáticas também aumentam o risco de transtornos, como alagamentos em ruas, transbordamento de córregos, quedas de árvores e danos a construções.

O sábado (6) deve apresentar comportamento diferente conforme a região: enquanto o leste e o sul do estado terão céu limpo e ventos moderados, com possibilidade de chuvisco nas primeiras horas, o centro do Acre e o vale do Juruá ainda poderão registrar pancadas fortes e temporais isolados. A temperatura permanece amena durante o dia, mas a noite segue fria.

Já o domingo (7), Dia da Independência, deve ser de tempo firme em todo o Acre, com céu limpo, dias quentes e noites amenas no leste e sul do estado. Segundo Friale, a tendência de estabilidade segue na segunda-feira (8), com tempo seco e quente em todas as regiões.

