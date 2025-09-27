27/09/2025
Presidente da Colômbia se manifesta após ter visto revogado pelos EUA

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se pronunciou, neste sábado (27/9), após ter o visto dos Estados Unidos revogado pelo presidente Donald Trump. Ele estava em Nova York, onde cumpriu agenda na Organização das Nações Unidas (ONU) e participou de manifestações como um ato pró-Palestina.

“Cheguei a Bogotá. Não tenho mais visto para viajar para os EUA. Não me importo. Não preciso de visto, mas sim de um ESTA, porque não sou apenas um cidadão colombiano, mas também um cidadão europeu”, escreveu Petro na rede social X.

Na publicação, o líder colombiano acrescentou que “a humanidade deve ser livre em todo o mundo. Temos o direito humano de viver no planeta. Eu sou livre, e todo ser humano deve ser livre na Terra”.

O governo Trump anunciou na sexta-feira (26/9) a revogação do visto de Petro. A decisão foi divulgada pela conta oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos no X.

“Mais cedo hoje, o presidente colombiano ficou em uma rua de Nova York e pediu aos soldados americanos que desobedecessem ordens e incitassem a violência. Revogaremos o visto de Petro devido às suas ações imprudentes e incendiárias”, informou o comunicado.

— US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) September 27, 2025

O mandatário esteve em ato pró-Palestina na sexta e, ao lado do cantor britânico Roger Waters, ex-Pink Floyd (foto em destaque), pediu para militares desobedecerem o presidente norte-americano.

— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 26, 2025

“Peço a todos os soldados do Exército dos Estados Unidos que não apontem seus fuzis para a humanidade. Desobedeçam a ordem do Trump. Obedeçam a ordem da humanidade”, destacou.

A medida de Trump ocorreu no momento em que o chefe de Estado havia embarcado em um avião de volta ao território colombiano, informou a Caracol Radio.

