Presidente da Conafer é o 2º preso em flagrante na CPMI do INSS

Escrito por Metrópoles
O presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi 2º depoente ter a prisão em flagrante decretada durante depoimento na CPMI que apura as fraudes no INSS. Em ambas as situações, a manifestação se deu por falso testemunho.

O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.

As reportagens do Metrópoles levaram à abertura de inquérito pela Polícia Federal (PF) e abasteceram as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela PF na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23/4 e que culminou nas demissões do presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Na madrugada desta terça-feira, ao final da oitiva na CPMI, Carlos Roberto Ferreira Lopes recebeu voz de prisão em flagrante pelo presidente da comissão, Carlos Viana (Podemos-MG):

“Sei que a nossa voz de prisão aqui se repetirá como todas as outras em que a pessoa será ouvida e liberada, mais uma vez. Mas é um grito na garganta de todos os brasileiros em relação a essa entidade. Portanto, em nome dos aposentados, declaro a prisão em flagrante do depoente pelo crime de falso testemunho e determino que a Polícia Legislativa conduza imediatamente o preso com todas as garantias constitucionais”.

Na semana passada, o empresário Rubens Oliveira Costa, apontado como sócio e “carregador de malas” de Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, também foi preso em flagrante. Ele é descrito pela Polícia Federal (PF) como um “facilitador” e “intermediário”, responsável por saques em espécie e pelo envio de propinas a servidores do INSS.

5 imagensEmpresário economista Rubens Oliveira Costa durante depoimento na CPMIEmpresário economista Rubens Oliveira Costa é conduzido à Delegacia da Polícia Judiciária da CâmaraEmpresário economista Rubens Oliveira Costa foi preso em flagrante sob a acusação de falso testemunhoEmpresário economista Rubens Oliveira Costa chegou a passar mal durante o depoimentoFechar modal.1 de 5

Empresário economista Rubens Oliveira Costa

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto2 de 5

Empresário economista Rubens Oliveira Costa durante depoimento na CPMI

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto3 de 5

Empresário economista Rubens Oliveira Costa é conduzido à Delegacia da Polícia Judiciária da Câmara

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto4 de 5

Empresário economista Rubens Oliveira Costa foi preso em flagrante sob a acusação de falso testemunho

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto5 de 5

Empresário economista Rubens Oliveira Costa chegou a passar mal durante o depoimento

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

 

