Presidente da Conafer é solto após prestar depoimento e pagar fiança

O presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi solto por volta de 4 horas desta terça-feira (30/9) após prestar depoimento ao delegado plantonista da Polícia Legislativa do Senado e pagar fiança. O valor não foi divulgado.

Essa é a segunda detenção solicitada pelo presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), o senador Carlos Viana (Podemos-MG). Na semana passada, o ex-diretor financeiro de empresas do Careca do INSS, Rubens Oliveira, também foi encarcerado.

O dirigente da Conafer foi preso em flagrante por falso testemunho após cinco pedidos de parlamentares.

“Afirmo diante do Brasil, o senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço”, declarou o senador.

Ferreira Lopes vai responder por falso testemunho na Justiça Federal. Convocado como testemunha na CPMI, que durou nove horas, ele não pediu habeas corpus preventivo, de acordo com a Globo.