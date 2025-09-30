Presidente da Conafer é solto após prestar depoimento e pagar fiança

O presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi solto por volta de 4 horas desta terça-feira (30/9) após prestar depoimento ao delegado plantonista da Polícia Legislativa do Senado e pagar fiança. O valor não foi divulgado.
Essa é a segunda detenção solicitada pelo presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), o senador Carlos Viana (Podemos-MG). Na semana passada, o ex-diretor financeiro de empresas do Careca do INSS, Rubens Oliveira, também foi encarcerado.
O dirigente da Conafer foi preso em flagrante por falso testemunho após cinco pedidos de parlamentares.
“Afirmo diante do Brasil, o senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço”, declarou o senador.
Ferreira Lopes vai responder por falso testemunho na Justiça Federal. Convocado como testemunha na CPMI, que durou nove horas, ele não pediu habeas corpus preventivo, de acordo com a Globo.