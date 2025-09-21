Presidente do Grêmio dispara contra arbitragem após Gre-Nal

Neste sábado (21/9), o Grêmio venceu o Internacional por 3 x 2 no Beira-Rio pela 24ª rodada. Após a partida, o presidente Alberto Guerra falou na coletiva antes do treinador Mano Menezes e disparou contra a arbitragem, citando até o nome do coordenador-geral de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Cintra.

“Faz tempo que eu não via alguém ser operado assim como o Grêmio foi. Nem vou falar dos dois pênaltis, do terceiro então. Fomos demasiadamente prejudicados. Lamentar o que aconteceu hoje e parabenizar nosso time, comissão e torcedores pelo resultado”, criticou o presidente tricolor.

Após a breve fala do mandatário, Mano Menezes entrou e falou sobre a arbitragem apenas no começo de suas falas. “Única coisa que falarei sobre: fiquei com medo de que o árbitro marcasse pênalti enquanto saíamos do campo, por isso falei pros jogadores descerem rápido. A expulsão foi correta, o último pênalti foi pênalti. O primeiro não foi nada, deu pra ver que dobra as pernas”, declarou o treinador do tricolor gaúcho.

Sobre as aparições no time titular de Willian, Edenilson e Pavón, o técnico chamou a responsabilidade pelas escalações, além de também pontuar que os jogadores seguiram o que foi proposto pela comissão no jogo. “Eu sei o que significaria perder o clássico com Willian, Edenilson e Pavón. Sei o que fariam comigo (imprensa). Esse é o papel de um treinador grande. Willian vem de muito tempo parado fora de atividade, poupamos no jogo anterior para que jogasse hoje”, explanou Mano Menezes.

No fim, o gaúcho chegou a fazer brincadeiras com a imprensa, após a vitória por 3 x 2. “Mexi bem demais na equipe”, brincou o treinador enquanto os jornalistas na coletiva riam ao fundo.