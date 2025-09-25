25/09/2025
Universo POP
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer
Enquete aponta quem deve sair na 1ª Roça de A Fazenda 17: Gabily, Carol ou Fabiano?
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP

Presidente do PT comemora salto na aprovação de Lula e diz que subida vai chegar ao Acre

Para Kamai, há elementos concretos que explicam esse crescimento na percepção positiva da população

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O vereador e presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre, André Kamai, comentou nesta quinta-feira (25), em entrevista ao ContilNet, o crescimento da aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Kamai e Lula/Foto: Redes sociais

De acordo com a pesquisa Pulso Brasil/Ipespe, divulgada também nesta quinta (25), a aprovação da gestão federal atingiu 50%, superando numericamente a taxa de desaprovação, que é de 48%. O levantamento ouviu 2.500 pessoas entre os dias 19 e 22 de setembro, em todas as regiões do país, com margem de erro de dois pontos percentuais e grau de confiança de 95,45%.

Segundo o estudo, a aprovação ao governo Lula é “superlativa entre os eleitores de esquerda (95%)”, mas também superou a desaprovação entre eleitores de centro (49%) e da classe média (51%).

Para Kamai, há elementos concretos que explicam esse crescimento na percepção positiva da população.

“Eu penso que há alguns fatores visíveis que fizeram com que as pessoas percebessem os resultados do governo. O primeiro é o fato de o governo ter colocado na ordem do dia questões de interesse real do povo, como a PEC da segurança, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, o gás gratuito e a energia elétrica gratuita para os mais pobres, além da ampliação dos programas sociais. Essa agenda interessa diretamente ao povo e estava sendo ocultada pelo debate em torno da anistia, como se isso fosse a pauta do brasileiro”, afirmou.

O dirigente petista também lembrou que, após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a população passou a olhar com mais atenção para os resultados da gestão atual.

“Temos recorde de emprego e garantia dos programas sociais. Além disso, a defesa intransigente da soberania nacional por parte do presidente Lula, mesmo diante de ataques externos, mostrou quem realmente defende os interesses do povo”, acrescentou.

Kamai criticou ainda projetos em discussão no Congresso que, segundo ele, priorizam a proteção de grupos políticos em detrimento da população.

“Esse avanço em torno de pautas como a anistia e a chamada PEC da bandidagem fez com que as pessoas entendessem que esse grupo político está mais preocupado em se proteger do que em defender os interesses do povo. Isso também colaborou para o reconhecimento dos resultados do governo Lula”, declarou.

O vereador avaliou que, embora esse movimento seja mais evidente no cenário nacional, a tendência é que ele se reflita também no Acre.

“Aqui, essa percepção vai começar a chegar. Os investimentos importantes que estão acontecendo no Estado são todos do governo Lula, especialmente em infraestrutura. O governo local tem baixíssima capacidade de investimento, o que causa estagnação. Agora, com os recursos federais chegando, as pessoas vão perceber a importância de ter um governo com uma agenda voltada para o povo”, concluiu.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost