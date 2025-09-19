Presidente do PT em Rio Branco revela nomes que devem representar o partido em 2026

O presidente do diretório municipal do PT em Rio Branco e superintendente de Patrimônio da União no Acre, Tiago Mourão, afirmou que o partido já avalia nomes para a formação de chapas nas eleições de 2026. Em entrevista, ele destacou lideranças ligadas a órgãos federais que podem se candidatar a cargos no Legislativo.

“Temos nomes muito bons, tem o próprio Márcio Alecio, que é presidente do Incra, tem o Cesário Braga, que é do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ricardo Araújo, do Dnit. Nós temos nomes muito bons dentro do partido que podem contribuir para a chapa”, disse Mourão. O líder do partido na capital enfatiza ainda que “nosso foco é fazer Jorge senador”.

Ele acrescentou que o PT também deve contemplar lideranças de diferentes regiões do Acre. “Tem alguns companheiros do Juruá, do Alto Acre, que podem formar essa chapa, e a gente conseguir tentar fazer um, dois, seria um ótimo resultado para nós do PT”, afirmou.

Mourão destacou que a definição sobre candidaturas ainda está em andamento e depende de articulações internas. “Não é uma situação já definida. Essa montagem de chapas ainda está acontecendo e, até o ano que vem, deve ter alguma coisa pronta”, explicou.