Presidente do PT: “Não queremos anistia para golpista nem assassino”

“Não queremos anistia para golpista nem assassino”, afirmou o presidente nacional do PT, Edinho Silva, sobre a articulação para anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e demais condenados por atos antidemocráticos e tentativa de golpe de estado. Edinho discursou em carro de som na manifestação que ocorre neste domingo (21/9), na Avenida Paulista, em São Paulo.

O presidente do PT afirmou que quer “anistia para quem paga imposto e não deveria pagar imposto”. “Queremos anistia para o trabalhador com o fim da jornada 6×1. Queremos anistia para o fim do transporte pago, queremos tarifa zero”, afirmou.

Manifestação contra PEC da Blindagem e anistia começou às 14h

Esquerda vai às ruas contra PEC da Blindagem e anistia

Sindicatos e movimentos sociais convocaram manifestação

Após início, às 14h, ato ficou mais cheio e ocupou todas as faixas da Avenida Paulista

Entre os políticos presentes, a deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL) afirmou ao Metrópoles que a importância do ato está, também, em mostrar a capacidade de mobilização contrária à extrema direita. “Os parlamentares que votaram na PEC, agora, já se arrependeram”, disse.

Os protestos em São Paulo têm a presença de outros deputados federais, como Guilherme Boulos (PSol) e Tabata Amaral (PSB). Artistas como Marina Lima, Jota.Pê, Otto, Leoni e João Suplicy também devem comparecer às manifestações. O cantor Jota.Pê afirmou que a PEC da Blindagem é um dos “maiores absurdos da história recente do país”.

Manifestações em todo o país foram convocadas por políticos, movimentos sociais, artistas e influenciadores e devem servir como termômetro do poder de mobilização da esquerda, que tem levado bem menos gente a seus atos do que a direita no passado recente do país.

Os atos ocorrem após o avanço da Blindagem e da Anistia (ainda que em uma versão light) na Câmara. A urgência do texto da Anistia foi aprovada na última quarta-feira (17/9), por 311 a 163 votos. Em seguida, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) foi designado relator pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

