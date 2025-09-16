Presidente do TRE-AC registra encontro com ministra Cármen Lúcia em Belém

A desembargadora Waldirene Cordeiro, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), esteve em Belém do Pará nesta terça-feira (16) e registrou um encontro com a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Pelas redes sociais, a magistrada acreana compartilhou a foto em que aparece ao lado da ministra e destacou a admiração que tem por ela. “Uma honra estar ao lado dessa magistrada, mestre, ser humano do bem e que nos representa com seu trabalho em prol do coletivo. Gratidão!”, escreveu Waldirene Cordeiro ao publicar a foto com a ministra Cármen Lúcia.