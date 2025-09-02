Presos oferecem R$ 30 mil para policial penal facilitar fuga em Porto Velho

Três detentos da Penitenciária Estadual Milton Soares de Carvalho, conhecida como 470, em Porto Velho (RO), são suspeitos de oferecer R$ 30 mil a um policial penal para facilitar uma fuga do sistema prisional. O caso ocorreu na segunda-feira (1º).

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça de Rondônia (Sejus), os presos Cassio Emanoel da Silva Lima, Elivelton Bechimol Mota e Rafael dos Santos Alves abordaram o servidor durante uma ronda no pavilhão e entregaram um bilhete manuscrito com a proposta.

No papel, eles sugeriam que o policial fornecesse um rádio comunicador e uma serra, além de listar três nomes e números de telefone que repassariam o dinheiro em parcelas de R$ 10 mil cada.

A investigação aponta que os detentos planejavam utilizar o bilhete como álibi para tentar deixar o presídio sob escolta — seja para a Central de Polícia ou para o Instituto Médico Legal — e, nesses locais, efetuar a fuga.

📌 Ação frustrada

A Sejus informou que a Polícia Penal já havia identificado a movimentação e adotou medidas preventivas, o que impediu a concretização do plano. Durante revista, um dos presos foi flagrado com uma serra.

Os três foram levados à Central de Flagrantes e devem responder por corrupção ativa.

Relembre tentativas e fugas no presídio:

📌 Fonte: Sejus-RO / g1

✍️ Redigido por ContilNet