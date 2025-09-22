Previsão de tempestade e ventania mobiliza gabinete de crise em SP

Autoridades mobilizam, a partir desta segunda-feira (22/9), um gabinete de crise da chuva para possíveis ocorrências graves no estado de São Paulo, como queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica ou bloqueio de circulação em rodovias.

Segundo a Defesa Civil, uma frente fria deverá avançar sobre o estado no início desta semana. Estão previstas chuvas fortes, tempestades severas, ventos intensos, alta frequência de raios e possibilidade de queda de granizo em diferentes regiões — região metropolitana, litoral e cidades do interior, como Campinas e Sorocaba.

Por causa desse cenário, o órgão mobilizará o Gabinete de Crise da Operação SP Sempre Alerta Chuvas, que funcionará presencialmente das 8h às 18h com representantes das concessionárias de energia elétrica, Sabesp, Corpo de Bombeiros, Departamento de Estradas Rodoviárias (DER) e Polícia Rodoviária, entre outros.

A operação acontece tradicionalmente entre dezembro e março, mas pode ser acionada de forma extraordinária sempre que os cenários de risco exigirem, informou a Defesa Civil.

Entre as recomendações à população estão: atenção redobrada para objetos soltos que possam ser arremessados pelo vento, risco de destelhamentos e queda de árvores; no litoral, cuidados redobrados evitando atividades no mar durante a previsão e atenção com quedas de raio na faixa arenosa.

Previsão do tempo

Nesta terça-feira (23/9), as condições tendem a se estabilizar, com chuvas mais fracas e isoladas, principalmente no norte do estado. Uma queda acentuada das temperaturas deverá acontecer em todas as regiões.

As mínimas deverão chegar a 12°C na Serra da Mantiqueira e em Itapeva, 13°C em Presidente Prudente e Marília, 15°C no Vale do Paraíba e 18°C na Baixada Santista. Na capital, a previsão é de mínima de 13°C e máxima de 26°C, caracterizando uma mudança brusca em relação ao calor registrado nesse domingo (21/9).