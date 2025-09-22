Previsão de tempestade e ventania mobiliza gabinete de crise em SP

Autoridades mobilizam, a partir desta segunda-feira (22/9), um gabinete de crise da chuva para possíveis ocorrências graves no estado de São Paulo, como queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica ou bloqueio de circulação em rodovias.
Segundo a Defesa Civil, uma frente fria deverá avançar sobre o estado no início desta semana. Estão previstas chuvas fortes, tempestades severas, ventos intensos, alta frequência de raios e possibilidade de queda de granizo em diferentes regiões — região metropolitana, litoral e cidades do interior, como Campinas e Sorocaba.
7 imagensFechar modal.1 de 7
Frente fria deve provocar chuvas em SP nesta semana. Veja quando
Fernando Frazão/ Agência Brasil2 de 7
Chuva em SP
Rebeca Ligabue/Metrópoles3 de 7
Inmet coloca São Paulo em estado de alerta para temporal nesta quarta-feira (27/8)
Cesar Sacheto/Metrópoles4 de 7
Chuvas geram caos e sustos em SP
Rodrigo Freitas/ Metrópoles5 de 7
Chuva em SP
Cesar Sacheto/Metrópoles6 de 7
Pessoas caminham em viaduto sobre a Avenida 23 de Maio, em São Paulo
William Cardoso/Metrópoles7 de 7
Chuva na Avenida Brasil, zona oeste de SP
William Cardoso/Metrópoles
Por causa desse cenário, o órgão mobilizará o Gabinete de Crise da Operação SP Sempre Alerta Chuvas, que funcionará presencialmente das 8h às 18h com representantes das concessionárias de energia elétrica, Sabesp, Corpo de Bombeiros, Departamento de Estradas Rodoviárias (DER) e Polícia Rodoviária, entre outros.
A operação acontece tradicionalmente entre dezembro e março, mas pode ser acionada de forma extraordinária sempre que os cenários de risco exigirem, informou a Defesa Civil.
Leia também
-
Mãe relata racismo contra filha de 6 anos e omissão de escola em SP
-
Na mira do STF, Carapicuíba acumula R$ 13 milhões em emendas suspeitas
-
Suspeito de elo com PCC é apontado como doador secreto de CT do Deic
-
PCC: líder da Sintonia dos 14 está preso por porte de dinamite
Entre as recomendações à população estão: atenção redobrada para objetos soltos que possam ser arremessados pelo vento, risco de destelhamentos e queda de árvores; no litoral, cuidados redobrados evitando atividades no mar durante a previsão e atenção com quedas de raio na faixa arenosa.
Previsão do tempo
Nesta terça-feira (23/9), as condições tendem a se estabilizar, com chuvas mais fracas e isoladas, principalmente no norte do estado. Uma queda acentuada das temperaturas deverá acontecer em todas as regiões.
As mínimas deverão chegar a 12°C na Serra da Mantiqueira e em Itapeva, 13°C em Presidente Prudente e Marília, 15°C no Vale do Paraíba e 18°C na Baixada Santista. Na capital, a previsão é de mínima de 13°C e máxima de 26°C, caracterizando uma mudança brusca em relação ao calor registrado nesse domingo (21/9).