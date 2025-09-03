PRF apreende 76 pedras de diamante e prende homem em Rondônia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 59 anos em Porto Velho (RO), na segunda-feira (1º), após flagrá-lo transportando 76 pedras de diamantes sem documentação legal. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina na BR.

De acordo com a PRF, o suspeito dirigia uma caminhonete onde foram encontrados, além das pedras preciosas, R$ 14,6 mil em dinheiro vivo.

A polícia informou que os diamantes teriam vindo da Guiana e que o homem é natural de Boa Vista (RR). Como não havia qualquer comprovação de origem legal do material, a conduta foi enquadrada como crime de usurpação de bem da União.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Porto Velho, onde permanecerá à disposição da Justiça.

📌 Fonte: Polícia Rodoviária Federal (PRF)/ G1

Redigido por ContilNet