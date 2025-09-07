07/09/2025
PRF morre ao ser atropelado por carro quando retirava animais da pista

Uma ocorrência trágica terminou em morte, na rodovia BR-110, em trecho que corta a cidade de Paulo Afonso, no norte da Bahia. O policial rodoviário federal Adeilson do Carmo Castro, de 55 anos, perdeu a vida após ser atropelado enquanto realizava serviço de retirada de animais que estavam soltos na pista, na noite desta sexta-feira (5/9)

O acidente aconteceu por volta das 18h30, no km 4 da rodovia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o agente foi surpreendido por um carro no momento em que tentava evitar novos riscos para motoristas que passavam pelo local.

O condutor do veículo parou imediatamente para prestar socorro e colaborar com as autoridades. Ele não apresentava sinais de embriaguez, mas foi autuado em flagrante por homicídio culposo – quando não há intenção de matar.

Equipes do Samu foram acionadas e levaram o policial ao Hospital Regional de Paulo Afonso, porém, apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos.

A morte do agente, que dedicava sua carreira à segurança nas estradas, causou grande comoção entre colegas e moradores da região.

