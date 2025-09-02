PRF prende suspeito com mais de 70 pedras de diamante em Rondônia

PRF informou que os diamantes vieram da Guiana; no veículo, os agentes também encontraram R$ 14,6 mil em dinheiro vivo

Um homem de 59 anos foi preso na segunda-feira (1º), em Porto Velho (RO), por transportar 76 pedras de diamantes sem qualquer documentação. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que não divulgou o valor estimado das pedras.

Diamantes apreendidos em Rondônia — Foto: PRF/Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a abordagem aconteceu durante uma fiscalização de rotina. O homem estava em uma caminhonete. No veículo, os agentes também encontraram R$ 14,6 mil em dinheiro vivo.

A PRF informou que os diamantes vieram da Guiana e que o suspeito é natural de Boa Vista (RR).

Como os diamantes não tinham documentação que comprovasse a origem legal, a posse foi enquadrada como crime de usurpação de bem da União. O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Porto Velho.

